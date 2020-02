Kladno je pod tlakem. Jde do tuhého, tuší Zikmund po další prohře

Tedy u soupeře, jenž na ně zespoda dotírá a jenž poslední dobou začíná nabírat formu - v pátek uspěl dokonce na ledě vedoucího Liberce, kde zvítězil 2:1 po nájezdech.

„Hlavně je to pro nás poslední zápas před reprezentační pauzou a všichni víme, že se podle jeho výsledku bude odvíjet i naše psychické rozpoložení. Bude velký rozdíl, jestli budeme v klidu, nebo ne. Je to jenom na nás,“ vykládá Ladislav Zikmund, člen elitní kladenské formace, v níž hraje vedle veteránů Jágra s Vampolou.

Ta byla u tří ze čtyř gólů, sám Zikmund jeden dal. Sudí téhle pětce navíc poměrně sporným rozhodnutím za stavu 1:1 další neuznali. Kdo ví, jak by se utkání s Vary v opačném případě vyvíjelo... „Prý jsem zahrál první gólmana, a ne puk. Smůla? A že jsem mohl být podle našeho výkladu přistrčený? Rozhodčí to prostě neodpískal, takže je zbytečné se o tom bavit,“ reaguje Zikmund.

Ten si bodu ve vypjatém a nervózním zápase, jenž trval přes tři hodiny, poměrně cení. Uznává, že byl soupeř nebezpečný a že Kladno v některých fázích a momentech opět propadalo. „Bohužel máme výpadky, chvílemi nás Vary tlačily a přečíslovaly, což si proti takovému soupeři nemůžeme dovolit.“

„Na druhou stranu se jsme ten vítězný gól mohli dát my, šance jsme na něj měli. Nevím, jak hrály ostatní týmy, ale každý bod je pro nás momentálně cenný a počítá se,“ dodal Zikmund.

Teď se ukáže, jaká je skutečná síla Kladna. Pokud Rytíři nezvládnou ani nedělní bitvu ve Vítkovicích, bude jejich náskok zase o kus hubenější a sebevědomí pošramocenější. Jde opravdu do tuhého.

„Jestli na nás doléhá tíha situace? Nevím, jak to mají ostatní kluci, ale hlavně se snažíme nepanikařit. Máme před sebou deset zápasů základní části. Moc dobře víme, že se teď bude lámat chleba.“

Jasné je, že myšlenky na předkolo play off jsou momentálně spíš utopií, Kladno ztrácí na desátou Olomouc už sedm bodů. Tohle tvrzení platí, přestože i Hanáci mají odehráno o zápas víc. Se současnou formou bude Kladno rádo, když dokáže udržet extraligu. To je úkol číslo 1. „Je to jenom na nás. My jsme si extraligu vybojovali, tak ji musíme udržet.“