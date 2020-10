Karlovy Vary byly hladovější, uznal vítkovický útočník Polák

„Chtěl jsem je porazit, ale nevyšlo to,“ litoval odchovanec Energie a v současné době útočník Vítkovic domácí porážky v 8. kole nejvyšší soutěže 2:3. „Karlovy Vary byly hladovější po gólech,“ uznal po utkání.

Vítkovice celé utkání jen dotahovaly vedení hostujícího týmu. „Karlovy Vary měly hodně přečíslení a využily toho, využily našich zaváhání a byly dneska efektivnější. Musíme se zaměřit na to, abychom byli efektivnější. Mrzí to, makali jsme, ale takový je hokej,“ uvědomuje si zkušený vítkovický útočník.

Karlovy Vary uspěly hned ve svém prvním venkovním utkání v sezoně. Celkem si ve čtvrtém duelu připsali druhou výhru. „Myslím, že to byl vyrovnaný zápas a rozhodla naše práce v oslabení. Udělali jsme zbytečně moc faulů a dali jsme domácím zbytečně moc prostoru v přesilových hrách. Ale obětavost v oslabení nám přinesla body a ten malý rozdíl mezi oběma týmy. Nesmírně si to ceníme, tři body jsou výborné,“ řekl po utkání asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Ostravané i podruhé doma prohráli a ani napotřetí v ročníku se nedočkali plného bodového zisku. Vítkovice vstoupily do soutěže až v říjnu, hrály podruhé za sebou doma a opět proti soupeři ze západu Čech, předtím podlehly v prodloužení Plzni (4:5). Ani do souboje s Energií nevstoupily optimálně, když hostům brzy nabídly dvě přesilovky. Karlovarští je sice nevyužili, ale v 15. minutě je přesto poslal do vedení Mikúš.

Těsně před přestávkou se proti pravidlům provinil kapitán hostů Skuhravý a po návratu ze šaten domácí trestali. Štencel našel Marosze a ten už po uplynutí 32 sekund druhého dějství vyrovnal. Smírný stav vydržel necelých pět minut. Do přečíslení dvou jednoho se dostali Vildumetz s Beránkem, jenž ideálně připravenou pozici pro zakončení s přehledem využil.

Při oslabení se pak do podobné situace dostali i Skuhravý s Vondráčkem, tentokrát ale bez gólové tečky. Západočeši brzy poté nevyužili krátkou přesilovku čtyři na tři. Zvýšit mohl také Lauko, jehož zakončení však skončilo na horní tyčce.

Dvoubrankový náskok získala Energie v polovině závěrečného dějství, kdy v oslabení po Pulpánově přihrávce o mantinel ujel Kohout a propasíroval puk za Svobodu. Hned za 71 sekund dostal Vítkovice opět na kontakt Lakatoš, který se prosadil před brankovištěm po Maroszově pokusu. Jednobrankový náskok už hosté uhájili.

„Nebyl to podařený zápas. Vary měly větší drajv a chuť. Od začátku jsme se snažili na to reagovat, měli jsme přípravu na to, že Karlovy Vary mají rychle kontry, ale těch přečíslení tam bylo strašně moc. Z brejků nám dali i góly. Jediné plus, že jsme ubránili oslabení, ale zastiňuje to, že my jsme se v přesilovkách neprosadili. Dnes jsme byli o něco slabší, a proto jsme prohráli,“ uvedl asistent trenéra Vítkovic Darek Stránský.

Vítkovičtí stejně jako ostatní extraligové celky řeší, jak se v nejbližších dnech budou udržovat ve formě. Dle vládních nařízení je se společnými tréninky uvnitř konec. „Je to tak, jak to je, je to pro nás nepříjemné. Prodělali jsme karantény a virus, dostávali jsme se do toho a máme zase stop. Nevím, co k tomu máme říct,“ krčil rameny Vojtěch Polák.

„Většina týmů už to měla, chceme hrát, ale co můžeme dělat. Ten virus je tady a vláda nějak reaguje a nám nezbývá než to akceptovat a čekat, až to pustí. Pro nás sportovce je to složité,“ řekl Polák. „Můžeme být naštvaní, ale nevím, co by se muselo stát, aby se normálně žilo. Nemám na to status.“

Pětatřicetiletý útočník se i přes složité období dohodl s Vítkovicemi na prodloužení měsíční smlouvy. „Já se momentálně domluvil ještě na další měsíc. Vážím si toho, že můžu hrát. Majitelé to mají složité, jdeme od hodiny k hodině, probudíte se a nevíte, co bude,“ dodal Polák.