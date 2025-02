Recept na úspěšné derby? Trenéři pro nás vypsali svačinku, prozradil Bambula

Hanzl se uvedl asistencí. Zlákalo jej nadšení Varadi První utkání, do kterého mohl po svém příchodu do Vítkovic nastoupit, musel útočník Martin Hanzl vynechat kvůli zranění. Včerejší derby s Třincem si však už ujít nenechal a v Ostravě se blýskl parádní přihrávkou na gól Jana Bambuly. „První zápas proti Olomouci mi bylo hrozně líto, že nemůžu hrát. Dělal jsem vše pro to, abych mohl nastoupit,“ řekl 31letý centr, který do Ostravy přišel z angažmá ve finském Vaasanu. Už jste tedy úplně fit?

Ještě úplně nejsem. Po pravdě, přivezl jsem si nějaké trable z Finska. Sice se to zlepšovalo, ale cestování tomu nepomohlo, zranění se trochu vrátilo, takže jsem vynechal jeden zápas. Tomáš Kundrátek z Třince kryje střelu Martina Hanzla z Vítkovic. Jak se vlastně zrodil váš přestup? Nakolik to bylo hektické?

Probíhalo to asi týden. Vítkovice měly velký zájem, nadchl mě hovor s Vencou Varaďou. Bylo cítit, jak to tu chce zvednout. Má velké plány na další sezony. Takže teď řeším bydlení, prozatím jsem na pár dní na hotelu. V reprezentační pauze bude na všechno víc času. Prozradíte, čím konkrétním vás trenér a manažer Varaďa přesvědčil? Co vás oslovilo?

Hlavní bylo, jak to chce zvednout. Ani jednou nepadlo slovo baráž, což se mi ohromně líbilo. A taky se mi líbila role, kterou mi nabídl. Samozřejmě ale záleží na mých výkonech. Měl jsem to ve Finsku rád, takže jsem chviličku přemýšlel, ale neměl jsem tam podepsáno do budoucna, takže i to rozhodlo. A čím se chcete prosadit?

Přišel jsem pomoct zvednout produktivitu. Nejsem úplně defenzivní hráč.