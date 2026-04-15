„Baráž musíme uhrát. Nic víc si nepřeju, nic jiného neexistuje. A pak zahodíme tuhle špatnou sezonu za hlavu,“ burcoval kapitán zlaté generace českého hokeje po středečním tréninku.
Teprve večer předtím se chemici dozvěděli, že prolínací soutěž v pátek a sobotu zahájí doma proti Dukle, která thriller v prvoligovém finále se Zlínem dotáhla k vítězství 4:3 na zápasy.
„Jihlava bude nepříjemný soupeř. Mají silné mužstvo, které chce pracovat, je agresivní, hodně se snaží dávat puky na bránu. A mají dobrého brankáře,“ zmínil Reichel jedničku Adama Berana a ocenil i nestárnoucího kapitána, už čtyřiačtyřicetiletého Tomáše Čachotského. „Je to kvalitní hráč, stejně jako další u nich. Když se mu dá prostor, bude s ním problém.“
Klišé o soustředění jen na vlastní výkon Reichel nepoužil. „Naopak, musíme si dávat pozor i na to, co hraje Jihlava. Kluci už o ní informace dostávají. Ale samozřejmě to bude o přístupu a také o tom, jak se chceme prezentovat my.“
Zatímco Litvínov od 7. března hrál jen dva přípravné zápasy, Jihlava jich má v nohách za tu dobu šestnáct ostrých v play off. Barážový systém dává extraligovému odpadlíkovi dlouhý oddech, prvoligový král je naopak rozehranější, ale zároveň pobitější.
„První zápas je pro nás hrozně důležitý, protože jsme neměli možnost hrát mistráky. Ale to je dané systémem baráže, beru to jako realitu. Měli jsme dva přáteláky a tréninky jsme dlouhému volnu přizpůsobovali, musely být v intenzitě,“ dal Reichel svému týmu zabrat. „Nepodcenili jsme nic, protože jsme si udělali kontrolní testy a věděli jsme, v jakém jsou kluci stavu a co potřebujeme. Předělali jsme všechno. Věřím, že ten čas nám pomohl. Myslím, že kluci jsou připravení a teď už to je jenom na nich.“
Verva v přípravách porazila Chomutov 4:2 a béčko Pardubic 7:6. „Proti Pardubicím se nám nelíbil vstup do utkání, ztráty na modrých čarách. Možná to vyplývalo z toho, že jsme dlouho nehráli, ale zápas byl lepší než v Chomutově.“
Reichel se v závěru základní části ujal realizačního týmu chemiků jako jeho šéf, ale na střídačku si tehdy nestoupl. Teď už na ní chybět nebude. Ke změnám sáhli budoucí vlastníci Jiří Šlégr a Robert Kysela.
Na Jihlavu má trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz Reichel dobré vzpomínky ze začátku své hráčské dráhy.
„Pamatuju, když jsme v roce 1990 vyřadili Jihlavu, chytal tam Dominik Hašek a my do série s prvním šli z osmého místa. Ale to je historie,“ mávl rukou. „Jihlava má teď ambice, ale to my taky. Má i nový stadion, vím, že led je tam špatný, viděl jsem druhý zápas finále. Věřím, že uděláme hned na začátku baráže krok k záchraně a od příští sezony bude mužstvo nastavené jinak.“
Litvínov nikdy v historii nejvyšší soutěž neopustil. Bude to platit dál?
S Litvínovem zažil titul i baráže, v extralize hokejový útočník Ondřej Jurčík nikdy neoblékl jiný než černo-žlutý dres. O to víc mu leží na srdci, aby Verva zvládla i letošní boj o záchranu elitní soutěže v sérii s prvoligovým vítězem Jihlavou. „Dost lidí mi volá a píše, ať to udržíme. Hodně vnímají, jak důležitý je to okamžik pro Litvínov a chystají se nás podpořit,“ děkuje třiatřicetiletý forvard, jenž v nejvyšší soutěži v 567 zápasech posbíral 37 gólů a 52 asistencí.
Cítíte nervozitu před startem baráže?
Vy jste už pár bitev o záchranu s Litvínovem zažil.
Co povede k úspěchu?
Jak se povedlo herní systém přetvořit trenérovi Robertovi Reichelovi, který rozšířil realizační tým a naskočil na střídačku?
Jihlava v play off odehrála 16 zápasů, bude rozjetá. Jak se s tím vypořádáte?
Jak náročná byla příprava na baráž pod taktovkou Reichela?
Jaký soupeř je Jihlava?
Na koho si dát pozor? Na „nezničitelného“ veterána Čachotského?