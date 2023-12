Třinec mi navždy zůstane v srdci, řekl Varaďa. Slyšel potlesk, došlo i na slzy

„Nějaké vzpomínky mi proběhly hlavou, ale ten koloběh života pokračuje a já se dívám před sebe,“ prohlásil Varaďa.

Přiznal, že se do Třince těšil. „Ale ne, že bych měl od prvního dne sezony zakroužkovaný den, kdy tady přijedeme.“

Emoce na sobě po zápase tradičně nedával znát. Ale když při první komerční přestávce fanoušci skandovali jeho jméno a na kostce nad ledem běžel sestřih jeho třineckých úspěchů, neubránil se slzám.

„Na roky, které jsem tady strávil, nezapomenu. Třinec mi zůstal v srdci. Děkuji fanouškům a všem lidem. I organizaci, která mě posunula dál,“ uvedl. „Lhal bych, kdybych řekl, že to pro mě nebylo speciální utkání. Ale sezona je dlouhá a budu se sem těšit i příště.“

K domácím příznivcům se přidali i pardubičtí hokejisté tlukotem hokejek na střídačce.

„Pan Varaďa tady zanechal velkou stopu, několik titulů, takže si ho tady všichni hodně váží. A fanoušci mu za to patřičně poděkovali,“ uvedl obránce Peter Čerešňák. „Ale že by měl kouč slzy v očích... Zas tak moc jsem ho nesledoval.“

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Třinci.

Slovenský reprezentant potvrdil, že na trenérovi nebylo znát, že poprvé navštíví Werk Arénu jako soupeř.

„Nic takového jsem na něm nepostřehl, že by se mu nějak třásl hlas, nebo něco podobného, to určitě ne. Měli jsme klasickou přípravu jako na kohokoliv jiného. Doufám ale, že jsme trenéra dnes potěšili a jdeme dál.“

A nerezonovalo Varaďovo jméno v třinecké kabině, protože většina hráčů ho pamatuje?

„Takhle to nebylo postavené. Ode mě to nevyšlo a od hráčů jsem to taky neslyšel,“ konstatoval domácí trenér Zdeněk Moták.

Že by duel proti svému někdejšímu úspěšnému kouči Oceláři nějak prožívali, odmítl útočník Daniel Voženílek: „Byl to normální zápas uprostřed sezony. Tomu kolem jsme nepřikládali žádnou větší váhu.“