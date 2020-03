Třinečtí selhali v koncovce. Moc jsme si hráli s pukem, řekl Růžička

Oceláři svým pohybem častokrát zamotali protihráčům hlavy, jenže zakončení... V tom selhali. „Měli jsme možná vizuální tlak, ale do brány toho bylo málo,“ uznal třinecký útočník Petr Vrána, který nahrával na trefy Matěje Stránského a Martina Růžičky.



A litoval individuálních chyb. „Tím jsme Pardubicím dali možnost skórovat, čehož využili. Mají zkušené hráče, v brejcích si poradili,“ dodal Vrána.

„My jsme si s pukem trochu moc hráli, potřebujeme hru zjednodušit, jít do brány. Jinak budeme góly těžko dávat,“ uvedl Martin Růžička, který se svého gólu na 2:3 dočkal se 47vteřinovým zpožděním.

To sudí na podnět videorozhodčího gólovou situaci po přerušení hry zpětně prozkoumali.

„Ze začátku jsem si myslel, že to byl gól, ale když se nic nedělo a hráli jsme dál, tak jsem znejistěl,“ přiznal Martin Růžička. „Když jsem už byl na střídačce, tak Aron (Chmielewski) přijel s tím, že svítí videorozhodčí a že celou situaci viděl, že puk byl za čárou. To jsem si říkal, ty jo, asi to gól bude. A uznali ho.“



Růžička v 53. minutě doklepával puk u levé tyče. Pardubický brankář Pavel Kantor ho zastavil levým betonem a vykopl ven. Oceláři se podruhé v utkání dotáhli na rozdíl jednoho gólu. A v poslední minutě, když hráli bez brankáře, Vladimír Roth trefil horní tyč.

„Bohužel už jsme to nestačili otočit,“ řekl Petr Vrána. „Hodně střel hosté zblokovali, nebo šly mimo. Pardubičtí bránili dobře, gólman jim zachytal a využili v podstatě každou příležitost, kterou dostali.“

Pavel Kantor má loňský titul s Třincem. Včera svým někdejším spoluhráčům pochytal 25 střel.

„Drží nás od chvíle, kdy přišel do brány. Můžeme se na něj spolehnout,“ prohlásil pardubický útočník Radoslav Tybor.

„Chytal výborně, zná to tady. Snažil se, ale tak to je vždycky, když se kluci vrátí na led bývalého klubu, chtějí se ukázat,“ podotkl Martin Růžička.

Třinečtí si prohrou zkomplikovali boj o druhé místo, jelikož zítra hrají na ledě prvního Liberce a v pátek zakončí základní část extraligy doma s Plzní, která rovněž bojuje o druhou příčku.

„Když budeme hrát svou hru, můžeme uspět s každým a kdekoliv,“ řekl Růžička. „Jen musíme na ledě plnit to, co máme.“