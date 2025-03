Daňo: Trenérská výzva na ofsajd je fajn. Měla být zavedena už dřív

„Nevyšlo nám to, ale věřím, že další den budeme úspěšní a domů pojedeme za vyrovnaného stavu,“ přeje si 30letý Slovák.

Při svém návratu po zdravotní pauze strávil na ledě přes 17 minut, zpočátku ho trenéři nasazovali hlavně do speciálních týmů. „Těch přesilovek a oslabení bylo tolik, že jsem ani nestíhal chodit s nějakou formací. Ve speciálních týmech hraju celou sezonu, nebylo to pro mě nic nového. Samozřejmě herní absence před tímto zápasem byla, ale přiznám se, že jsem to ani nějakým způsobem necítil. Byl jsem připravený od první minuty,“ tvrdil trojnásobný český mistr s Třincem.

Přesilovky Ocelářům v pátek nefungovaly, hráli jich osm, nevyužili žádnou. „Soupeř byl houževnatý, v přesilovkách nás k ničemu moc nepustil. Takže si musíme sednout k videu a zapracovat na tom, abychom byli efektivnější, když šanci dostaneme, a pomohli si nějakým gólem nebo aspoň tlakem.“

Zvlášť, když gólů moc nepadá a nejspíš v této sérii ani nebude. „Všichni se snaží zodpovědně bránit, i když oni mají systém trošku jiný, tak pořád hrají důsledně dozadu. Mají rychlý přístup všude na ledě, takže je těžké se proti nim prosazovat.“

Třinci nepomohla k prvnímu bodu v sérii ani absence jednoho z nejlepších útočníků extraligy Ondřeje Kašeho. „Je to rozdílový hráč a víme, že jim chybí, ale zase jiní hráči jeho roli zastanou. Možnost využít tu absenci máme, ale dnes ani nebylo poznat, že jim nějaký hráč chyběl,“ uznal Daňo.

Zápas zásadně ovlivnila novinka pro letošní vyřazovací část extraligy, trenérská výzva na ofsajd na modré čáře. Nejprve ve 30. minutě zneplatnila gól litvínovského Davida Kašeho, v prodloužení zase utnula euforii juchajících Ocelářů po (ne)vítězné trefě obránce Tomáše Kundrátka.

Daňo přesto nové pravidlo vítá. „Při těch technologiích, které jsou v současné době, to možná mohlo být zavedeno i trošku dřív. Je to dobrá věc. Jednou to vyšlo nám, jednou soupeři, je fajn, že to je možné využít.“ Zasáhne do hry trenérská výzva i dnes?

Druhý duel série startuje na Hlinkově stadionu v 17 hodin.