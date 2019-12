To byl Třinec, jaký chceme vidět, pochvaloval si dvougólový Chmielewski

Co utkání rozhodlo?

Koncentrace. Proti takovému týmu, který se trošku trápí, je těžké nastupovat. Navíc jsme minulé tři zápasy prohráli, takže jsme tu sérii potřebovali zlomit. Hráli jsme výborně zezadu, Kvačis (brankář Kváča) měl podařené zákroky a prosadili jsme se i v útoku. Od beků po útočníky jsme zápas zvládli skvěle.

Pardubičtí připustili, že si za stavu 0:3 ještě věřili.

Stav tři nula je hratelný, což po zápase se Zlínem víme (Oceláři vedli 3:0 a prohráli 4:5 na nájezdy – pozn. red.). V hlavě to bylo, chtěli jsme dát čtvrtý gól. A když padl, zápas jsme zlomili, což, myslím, věděl i soupeř.

Mysleli jste na to, že máte za sebou tři porážky?

Určitě. Měli jsme v hlavách, že tento tým čtyři zápasy v řadě prohrát nemůže. Šli jsme do zápasu s důvěrou, že to zlomíme. Makali jsme, bylo vidět srdce. To byl Třinec, jaký chceme vidět my i diváci.

Byla v těch utkáních, které jste před tím prohráli, na vás znát únava z náročného programu?

Únava ne. Teď jsme hráli výborně a byl to čtvrtý zápas. Spíš nám trochu chyběla koncentrace. Takové zápasy jsou, ale ten další, nynější, jsme už zvládli.

Po delší době jste doma nastoupili v černých dresech. Bylo to z pověrčivosti, že byste v nich mohli zabrat?

I v Olomouci jsme hráli v černých. Já na tyhle věci nevěřím. Pokud někdo ano, je to jeho věc. Já věřím v motivaci. Ze zápasů, které nevyhrajete, se můžete poučit. A pak se ukáže, jak na tom mužstvo je. My jsme obstáli.

Pardubický brankář Pavel Kantor v minulé sezoně s vámi slavil titul. Nebylo vám ho líto?

Bylo. Je to výborný gólman. Za nás chytal skvěle. Když šel Šimi (Hrubec) z brány, Kanty nás vždycky podržel. Je to těžké, teď je v týmu, který se trápí, ale věřím, že to zvládnou.

Nyní máte do pátku pauzu. Přijde vám vhod?

Už si trošku potřebujeme odpočinout. Sejdeme se zase až v úterý. Je dobré jít se projít s rodinou, vypnout hlavu od hokeje.