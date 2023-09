Třebíčský Michálek: Prohra? Já jsem hlavně rád, že už zase hraju

V přípravném období stačil odehrát pouze zápas s brněnskou Kometou, pár dnů nato však začal pociťovat neobvyklé potíže, které hokejového útočníka Horácké Slavie Třebíč Davida Michálka dovedly až do nemocnice.

„Začal jsem mít problémy s hlavou. Přesněji řečeno jsem se najednou hrozně motal,“ prozradil brzy pětadvacetiletý odchovanec havlíčkobrodského hokeje, který letos v třebíčském dresu načíná už pátou sezonu.

Dostal jste v přípravném utkání s Kometou nějakou tvrdší ránu do hlavy?

Právě že vůbec ne, žádná rána, žádný otřes. Prostě se to stalo zničehonic. Skončil jsem na dva týdny v nemocnici. Pak se naštěstí doktorům podařilo nasadit účinnou léčbu a já se pomalu začal dávat do kupy.

Takže už víte, o jakou nemoc se jednalo a co ji způsobuje?

Ani nevím, jestli má nějaký oficiální název. Každopádně se jedná o nějaký problém v uchu, něco se stabilitou. Prý se to může stát prakticky kdykoliv a komukoliv. A to opakovaně. Jsem rád, že už je to pryč.

Nicméně jste na několik týdnů vypadl z tréninku, takže úplně stoprocentně fit se asi ještě necítíte, nebo ano?

Potřebuju dohnat fyzičku, proto jsem taky neměl v prvním kole proti Vsetínu vůbec hrát. A vlastně ani teď v sobotu proti pardubickému „béčku“. Jenže pár kluků bylo nemocných, někdo chyběl, tak jsem řekl, že aspoň na pár střídání půjdu týmu pomoct.

Však taky vaše rozhodnutí trenér Kamil Pokorný v pozápasovém hodnocení ocenil. Byť jste prohráli 0:2.

Byl to pro nás smolný zápas. Dostali jsme dva hloupé góly, nezvládli jsme první třetinu a to nás stálo celé utkání. Ale je to pryč, teď už se všichni soustředíme na další kolo.

Tedy na už zmiňovaný sobotní souboj v Chrudimi s Pardubicemi B...

Víme, že nás čeká další těžký soupeř. Letos to bude extrémně vyrovnaná soutěž. My hlavně musíme dát gól a hrát naši hru.

V přípravě to ovšem hned dvakrát nevyšlo. I když vy jste proti pardubickému „béčku“ nastoupit nemohl...

Ale jeden zápas jsem aspoň viděl. Celkově jsem stihl být na čtyřech a u všech už se mi klepaly nohy nedočkavostí, až už budu moct zase na led. Taky proto jsem moc rád, že jsem zápas se Vsetínem zvládl, aniž by mi druhý den něco bylo. Snad už to teď bude všechno dobré.