Říkali mi, jak to v Dynamu před zápasem funguje, smál se uzdravený Hyka

„Jsem strašně rád, že už jsem mohl hrát, trénování je úplně něco jiného. Čekání bylo dlouhé,“ přiznal Hyka. Pardubický dres navlékl po dlouhých sedmdesáti dnech. Od 27. září marodil s infekčním onemocněním jater.

„Nejhorší byl začátek. Nemohl jsem nic dělat, musel jsem jen ležet a dodržovat striktní jaterní dietu. Kluci navíc vyhrávali, chtěl jsem být u toho. Nešlo nic urychlit, ale zase jsem byl rád, že jsem si užil i trochu času s rodinou. Teď už se zase můžu soustředit na svoji práci,“ těšil se Hyka.

Jeho směna proti Litvínovu trvala bez tří vteřin jedenáct minut. Hyka nastoupil na křídle čtvrté formace a prostor dostal také na přesilovkách.

„Měl jsem trochu obavy, ale nakonec jsem se cítil skvěle. Jsem připravený dobře, hned po návratu do tréninku mě překvapilo, jak moje tělo reaguje. Zátěž nezapomnělo, takže o to lépe se pracuje,“ byl rád Hyka.

Jeho návrat do pardubické kabiny se samozřejmě neobešel bez vtípků. Jako by do týmu přišla nová posila.

„Kluci mi říkali, jak to v Pardubicích před zápasem funguje,“ smál se Hyka. „Kudy se chodí na led, kde hrajeme fotbálek. A taky mi psali, že jsem nepřišel na oběd, že kdybych nevěděl, tak před utkáním je máme společné,“ dodal.

Proti Vervě si Hyka vypracoval minimálně jednu gólovku, po nájezdu z pravé strany jen těsně minul branku, v přesilovce zase z první pálil přímo do lapačky Šimona Zajíčka.

„Byl jsem s trenéry domluvený na nějakém čase, že si pak zhodnotíme, jak to vypadalo. Snad se shodneme na tom, že to bylo dobré a budu moci nastoupit i příště. A doufám, že postupně budu prostoru dostávat víc a víc,“ přál si Hyka.

Před zraněním mu neochvějně patřilo místo na křídle první formace, v ní ho ale nahradil Robert Kousal, který vedle Lukáše Radila a Tomáše Zohorny ožil a s dvaadvaceti body (7+15) aktuálně uzavírá první desítku kanadského bodování extraligy.

Co tedy teď s Hykou? Roztrhnout produktivní trio, nebo jej zařadit do druhého útoku, kde by mohl probrat trápícího se Davida Ciencialu? Sedmadvacetiletý forvard sice v úterý jediným gólem rozhodl o vítězství Dynama proti zmíněnému Litvínovu, na kontě má ale jinak po čtyřiadvaceti zápasech pouhých devět bodů za pět gólů a čtyři nahrávky.

„Nedokážu to říct. Z mého pohledu bych klidně i první lajnu nechal pohromadě, klukům to šlape. Mně je jedno, kde budu hrát, hlavně když budu součástí týmu a pomůžu k cíli, který máme všichni stanovený,“ líčil Hyka.

K dalšímu zápasu mohl původně naskočit už ve čtvrtek, kdy mělo Dynamo nastoupit od 18 hodin na ledě Kladna. Utkání však bylo odloženo kvůli rozsáhlé nemoci v týmu domácích, takže příště Pardubice hrají až v neděli doma od 17 hodin proti Třinci.