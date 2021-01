Plzeň brala jen bod. Už musíme zase začít vyhrávat, říká Suchý

I proto, že Suchého dvougólový střelecký apetit dorovnali hostující forvardi Michal Kovařčík a Matěj Stránský. Ten na začátku čtvrté minuty prodloužení duel rozhodl jednadvacátou trefou v sezoně a upevnil si vedení v pořadí střelců soutěže.

„Brání se hodně těžko. Dal nám dva góly, v pondělí si ho musíme pohlídat víc,“ poznamenal na adresu Stránského třiadvacetiletý Suchý, s dvanácti brankami pro změnu nejlepší kanonýr Škody. V pondělí se totiž oba týmy na plzeňském ledě utkají znovu, tentokrát v dohrávce šestého kola.

V polovině utkání jste vedli 3:1. Co zapříčinilo, že jste pak náskok ztratili?

Zaostávali jsme v osobních soubojích. To se proti takovému mančaftu jako Třinec bohužel nevyplácí. Proto jsme prohráli. A prohráli jsme si to sami. Když vedeme o dva góly, už bychom to neměli ztratit.

Bod berete?

Je dobrý. Ale v naší situaci, kdy jsme v posledních zápasech moc nebodovali, to nestačí. Musíme se zlepšit a získávat zase všechny tři. Doufám, že hned v pondělí se zlepšíme a Třinec porazíme.

Útočnou sestavu máte hodně rozbitou. Schází dlouhodobě zranění Mertl s Musilem, teď vypadl i potrestaný Kracík a až v závěru týdne se z Kanady vrátí z mistrovství světa mladíci Lang s Přikrylem. Došly vám v závěru i trochu síly?

To si nemyslím. Máme dobře natrénováno z léta, na to se nebudeme vymlouvat.

Zkuste popsat vaše branky. Ta první z páté minuty otevřela střelecký účet zápasu.

Říkáme si, že musíme měnit strany, aby se obrana soupeře rozehnala. Stráča (Petr Straka) mě pěkně našel mezi kruhy, já jsem to naštěstí dobře trefil.

Druhý gól byl kuriózní. Gulaš v oslabení napálil puk přes celé hřiště, od zadního plexiskla se odrazil přímo k vám a propálil jste brankáře Štěpánka. Byla to jen náhoda?

Když to jen trochu jde, rádi v oslabení zaútočíme. Milan to takhle napálil přes celé kluziště a já viděl, že bych mohl trošku prohnat jejich beka. Puk se odrazil přímo ke mně, pak už jsem jen zavřel oči, vystřelil a naštěstí to skrz gólmana propadlo.

Při absenci několika centrů jste se z křídla posunul na střed útoku. Jak vám to sedí?

Já jsem na centru dřív hrál, takže mi to nedělá žádný problém. Je mi to jedno. Kam mě pan trenér postaví, tam budu hrát. Snažím se hrát pořád tak, abych byl prospěšný týmu.

Za pár hodin nastoupíte proti Třinci znovu. Co se dá za tak krátký čas změnit?

Ráno se koukneme na video, ukážeme si chyby. A pak do toho zase půjdeme. Teď půjdou zápasy rychle za sebou, musíme se dobře připravit a začít vyhrávat.