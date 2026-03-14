Tipsport extraliga 2025/26

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Petr Bílek
  11:25
Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví Rytíři se proti favoritovi stále drží ve hře, o posledním čtvrtfinalistovi extraligového play off rozhodne za stavu 2:2 až nedělní zápas o všechno v Praze.
Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dvakrát Kladno v sérii vedlo, dvakrát Sparta vyrovnala, naposledy díky pátečnímu vítězství 5:2. Ovšem sebevědomí týmu trenéra Tomáše Plekance to nenahlodalo.

„Vnímáme obrovskou kvalitu Sparty, ale my věděli, co umíme hrát. A co jsme poslední měsíce předváděli. Pro nás to žádné překvapení není. Chceme Spartu porazit, jít dál, věříme si. Myslím, že hrajeme dobře,“ čiší z Formana a spol. sebedůvěra. Zdravá, ne přehnaná, což ukazují vyrovnané bitvy s kandidátem na titul.

Série je úžasná, zábavná, vzrušující. Až tolik, že i bývalou hvězdu NHL Plekance prý svrbí nohy a nejradši by se napsal do páté lajny.

„Brali bychom ho, klidně i do druhé,“ nadhodil Forman. „Vůbec se mu nedivím, tyhle zápasy jsou vypjaté, suprové, kvůli tomu hokej hrajeme. Mluvil jsem i s dalším trenérem Ivanem Majeským, který má na starosti beky. Zahrál by sis, co? On, že strašně.“

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Pro Formana je série obzvlášť emotivní, vždyť na Spartě patřil už mezi inventář, dělal i kapitána, ale loni v létě se jejich cesty rozpojily. „Není to pro mě jednoduché, musím se od všeho oprostit. Že tam mám kamarády, je jedna věc, ale teď jsem na Kladně a udělám všechno pro náš úspěch,“ odložil nostalgii.

Nejvíce se přátelí se sparťanským kapitánem Filipem Chlapíkem, své každodenní ranní hovory po čas předkola přerušili.

„Od té doby jsme spolu nemluvili, jen jsme na sebe štěkali na ledě. Zavolali jsme si předem, trošku se popichovali. A řekli si, že zůstaneme kamarádi, ať se stane, co se stane. Uvidíme, jak to bude po nedělním zápase,“ zakřenil se Forman. „Asi to bude chtít nějaký čas. Nic si nedarujeme, tak je to správně!“

Zamyšlený trenér Kladna Plekanec po porážce se Spartou.

Až v zápase číslo 4 povolilo Kladno hostům ze Sparty první góly v přesilovkách v celé sérii. „Hráči Sparty mají obrovskou kvalitu. Nemůžeme se jen spoléhat, že všechna oslabení ubráníme. Budeme řešit, jestli něco změnili, a podle toho reagovat.“

Neděle ve 14.45, O2 arena, to je den D a hodina H. Zápas zápasů, jeden bude slavit postup a druhý možná i v slzách vstřebávat konec sezony.

„Dotlačili jsme Spartu do pátého zápasu do O2 areny, to málokdo čekal. S klidnou hlavou se připravíme a necháme na ledě všechno. Jsme úplně spokojení, kde jsme,“ zahlásil trenér Plekanec. „Sparta je ta, kdo musí sérii vyhrát, my jí to tam jedeme ztížit, zabojovat o dobrý výsledek.“

Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku

Také Forman díky své sparťanské minulosti ví, že na Spartu je tlak násobně větší. Ve čtvrtfinále by chyběla poprvé od roku 2019.

„Nevím, jaká bude atmosféra v její kabině. Mužstvo má trošku jiné, ale kluci jsou zkušení. My hrajeme jako jeden tým, kompaktně. Vyladíme detaily. Chceme se soustředit hlavně na naši hru, které věříme. A když ji předvedeme, může uspět a jít dál.“

Což by senzace byla, byť sami Rytíři by to vnímali asi jinak.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

14. března 2026  11:25

Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu...

14. března 2026  8:52

Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil...

St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

Odešlo jádro, bojovnost chyběla, kritizoval kapitán Olomouce. Přemýšlí o budoucnosti

Bitka mezi olomoucký Jiřím Ondruškem (vlevo) a třineckým Milošem Romanem během...

Není větší ikony olomouckého hokeje než kapitán Jiří Ondrušek. Symbol věrnosti. S Olomoucí vybojoval v roce 2014 postup do extraligy, v dresu Mory už odehrál přes 1100 zápasů! Po čtvrtku má za sebou...

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Premium
Vítkovický kouč Václav Varaďa musel skousnout potupnou prohru 0:7 na ledě Plzně.

Opakuje se loňský scénář. Konec ve stejném bodě, se stejným soupeřem, po další protrápené sezoně. Jediný rozdíl? Výsledek Vítkovic v hokejové extralize už jde víc za koučem Václavem Varaďou. Úvodní...

