Dvakrát Kladno v sérii vedlo, dvakrát Sparta vyrovnala, naposledy díky pátečnímu vítězství 5:2. Ovšem sebevědomí týmu trenéra Tomáše Plekance to nenahlodalo.
„Vnímáme obrovskou kvalitu Sparty, ale my věděli, co umíme hrát. A co jsme poslední měsíce předváděli. Pro nás to žádné překvapení není. Chceme Spartu porazit, jít dál, věříme si. Myslím, že hrajeme dobře,“ čiší z Formana a spol. sebedůvěra. Zdravá, ne přehnaná, což ukazují vyrovnané bitvy s kandidátem na titul.
Série je úžasná, zábavná, vzrušující. Až tolik, že i bývalou hvězdu NHL Plekance prý svrbí nohy a nejradši by se napsal do páté lajny.
„Brali bychom ho, klidně i do druhé,“ nadhodil Forman. „Vůbec se mu nedivím, tyhle zápasy jsou vypjaté, suprové, kvůli tomu hokej hrajeme. Mluvil jsem i s dalším trenérem Ivanem Majeským, který má na starosti beky. Zahrál by sis, co? On, že strašně.“
Pro Formana je série obzvlášť emotivní, vždyť na Spartě patřil už mezi inventář, dělal i kapitána, ale loni v létě se jejich cesty rozpojily. „Není to pro mě jednoduché, musím se od všeho oprostit. Že tam mám kamarády, je jedna věc, ale teď jsem na Kladně a udělám všechno pro náš úspěch,“ odložil nostalgii.
Nejvíce se přátelí se sparťanským kapitánem Filipem Chlapíkem, své každodenní ranní hovory po čas předkola přerušili.
„Od té doby jsme spolu nemluvili, jen jsme na sebe štěkali na ledě. Zavolali jsme si předem, trošku se popichovali. A řekli si, že zůstaneme kamarádi, ať se stane, co se stane. Uvidíme, jak to bude po nedělním zápase,“ zakřenil se Forman. „Asi to bude chtít nějaký čas. Nic si nedarujeme, tak je to správně!“
Až v zápase číslo 4 povolilo Kladno hostům ze Sparty první góly v přesilovkách v celé sérii. „Hráči Sparty mají obrovskou kvalitu. Nemůžeme se jen spoléhat, že všechna oslabení ubráníme. Budeme řešit, jestli něco změnili, a podle toho reagovat.“
Neděle ve 14.45, O2 arena, to je den D a hodina H. Zápas zápasů, jeden bude slavit postup a druhý možná i v slzách vstřebávat konec sezony.
„Dotlačili jsme Spartu do pátého zápasu do O2 areny, to málokdo čekal. S klidnou hlavou se připravíme a necháme na ledě všechno. Jsme úplně spokojení, kde jsme,“ zahlásil trenér Plekanec. „Sparta je ta, kdo musí sérii vyhrát, my jí to tam jedeme ztížit, zabojovat o dobrý výsledek.“
Také Forman díky své sparťanské minulosti ví, že na Spartu je tlak násobně větší. Ve čtvrtfinále by chyběla poprvé od roku 2019.
„Nevím, jaká bude atmosféra v její kabině. Mužstvo má trošku jiné, ale kluci jsou zkušení. My hrajeme jako jeden tým, kompaktně. Vyladíme detaily. Chceme se soustředit hlavně na naši hru, které věříme. A když ji předvedeme, může uspět a jít dál.“
Což by senzace byla, byť sami Rytíři by to vnímali asi jinak.