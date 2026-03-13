Kladenský Marcel: Chceme, ať to Spartu bolí a štve. Už bude hrát all in

Čím to, že i potřetí se prodlužovalo?
Máme dva kvalitní týmy, které hrají kvalitní hokej. Je to vyrovnané, pereme se o každý metr na ledě a podle toho to vypadá.
Minule jste chyběl kvůli trestu za faul na Michala Řepíka. Jak moc bolelo sledovat zápas z tribuny?
Byl jsem nervózní jako pes. Pořád jsem pochodoval, nelíbilo se mi to.
|
Sporný gól slavilo Kladno třikrát. A Sparta padla, protože chyběl průkazný záběr
A teď jste přihrál na vítězný gól. Co byla první myšlenka poté?
Prolítlo mi hlavou, že chybí jeden krok. V pátek je další zápas, slavit můžeme jen do půlnoci. Potřebujeme to urvat, musíme načerpat síly.
Jak se vám daří dostávat Chlapíkovi a dalším top hráčům pod kůži?
Asi díky fyzické hře. Nedat jim žádný metr na ledě. Když to bolí, tak vás to štve. Nechce se vám. Hrajeme hodně týmově, obětavě. Máme plno bloků, neskutečného gólmana, který nám kryje záda. Hrajeme dobře od obrany a snažíme se využívat přesilovky, to je v play off klíčový faktor.
Vítězný gól Ojamäkiho se dvakrát zkoumal u videa. Jak jste se v té chvíli cítil?
Asi se k tomu nemůžu vyjádřit, ale štvalo mě to. Máte radost, pak něco se děje, musíte se uklidnit, protože budete možná hrát znovu. Pak zase gól, ale čároví na to koukali ještě jednou. Byl jsem si jistý, že to ofsajd nebyl, protože jsem viděl hru před sebou. Ale byli jsme nervózní.
Pomáhá vám o trochu menší kluziště, než jaké je v O2 Areně?
Každé play off by mělo být fyzické. Je o soubojích a menší led tomu pomůže. Do určité míry to je výhoda pro nás, protože na něm každý den trénujeme. Ale máte po 13 letech play off, vyprodanou halu, takže chcete hrát s intenzitou. Rozhodla naše obětavost, ubráněné oslabení tři na pět.
|
Romantika při utkání se Spartou. Fanoušek Kladna poklekl a požádal milou o ruku
Jak se hraje před kulisou plné arény?
Byl to neskutečný motor. Líbí se mi vidět vyprodané zimáky a tolik fanoušků. Ta choreografie na začátku, neuvěřitelné a strašně hezké. Fanoušci museli oslavit těch 13 let bez play off a odvedli špičkovou práci. My jsme jim za to chtěli dopřát výhru, což se povedlo.
Změní se v pátek obraz hry?
Určitě, jim jde o život. Tahle výhra byla strašně důležitá. Stejně tak naše první. Očekávám, že půjdou all in. To je jediné, co můžou udělat.
Sparťan Řepík: Konec sezony nikdo nechce. Vrátíme sérii do Prahy
Hokejová Sparta v nesnázích. Ambicióznímu týmu, který každoročně cílí na extraligový titul, hrozí konec už v předkole play off. Za stavu 1:2 na zápasy bude v pátek odvracet mečbol Kladna. „Víme, o co jde. Prohrajeme, máme konec sezony. Ani jeden hráč to nechce, budeme dělat všechno, abychom to vrátili do Prahy,“ slibuje útočník Michal Řepík.
Ve čtvrtek vyrovnanou bitvu na ledě Kladna rozseklo až prodloužení, výhru 2:1 Rytířům vystřelil v přesilovce Niko Ojamäki. „Byl to stejně těžký zápas jako ty první dva u nás doma. Bohužel jsme si zase nepomohli přesilovkami, to nás trápí celou sérii,“ pojmenoval forvard asi nejviditelnější problém Sparty.
V sérii s Kladnem ještě nevyužila ani jednu početní výhodu. „Dokonce jsme tady měli i chvíli pět na tři, tam to chtělo zápas rozhodnout,“ připomněl Řepík klíčový okamžik čtvrteční partie. Ani 27 vteřin dvojnásobné přesilovky za stavu 1:1 k vítěznému gólu Spartě nepomohlo.
V prodloužení pak sehrál důležitou roli právě Řepík. Přišel o hokejku, když se hosté bránili ve čtyřech. „Vyhodil jsem puk do středního pásma, pak mi ji vyrazili, tak jsem musel odjet na střídačku,“ popisoval okamžik před vítěznou trefou Fina Ojamäkiho. Rozhodčí pak zásah dvakrát zkoumali u videa, ale ne kvůli vyražené hokejce. „Byla tam nějaká varianta ofsajdu, nepotvrdilo se to, oni vyhráli. A teď je řada na nás.“
Zatímco v posledním zápase základní části Sparta rozstřílela Kladno 6:3, v předkole play off defenzivu Rytířů překonává těžko. A naráží i na skvěle chytajícího Adama Brízgalu. „Párkrát jsme se přes jejich obranu dostali, měli jsme i tyčku, není to jednoduché. Ale my si s tím musíme poradit a ne se vymlouvat,“ velí ofenzivní lídr Sparty.
Střelecky se trápí i on, v předkole se ve čtvrtek prosadil poprvé. „Musíme se tlačit víc do branky, střílet, pomoct si přesilovkami. Prostě dát víc gólů než jeden nebo dva, na to se vyhrává těžko.“ I proto se teď Sparta bojí, že poprvé od roku 2019 bude chybět ve čtvrtfinále play off.