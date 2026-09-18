Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Sedlák po porážce Dynama: Chce to neztrácet puky u modré čáry

Autor:
  7:57

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Co si vzít z výsledkově nevydařeného středečního domácího klání s královéhradeckým Mountfieldem (3:5) do dalšího kola na ledě litvínovské Vervy? Podle lídra Dynama Lukáše Sedláka by se pár věcí přece jen našlo.

„Těch prvních čtyřicet nebo pětačtyřicet minut bylo dobrých,“ mínil 33letý centr. „Myslím, že jsme byli solidní na forčekingu, získávali jsme puky. Dali jsme taky nějaké góly z přesilovek (2), i to je plus,“ přemítal Sedlák.

Litvínov si v prvním extraligovém kole počínal lépe, když na svém stadionu přemohl 2:1 brněnskou Kometu. V uplynulé sezoně se mu ovšem proti pozdějšímu šampionu vůbec nedařilo — s Dynamem získal jediný bod ze 12 možných — a před svými fandy s ním prohrál dvakrát 1:4 v základní hrací době, takže jeho hráči teď těžko mohou mít nos nějak nahoru. Tím spíš, že Sedlák a spol. pochopitelně plánují neúspěch z derby napravit.

Ovečkin o podpoře Putinovy strany: Jsem pro mír a lásku. Požádali mě, já souhlasil

„Na nějaké nedostatky se podíváme na videu, je třeba na tom pracovat,“ prohlásil Sedlák. A přiblížil: „Mohli jsme být ještě lepší v nebezpečných zónách kolem modré čáry, kdy jsme o kotouč občas i přišli nebo prohráli osobní souboj a Hradečtí nám z toho pak ujížděli do brejků.

“ Pardubický tým proti Mountfieldu dvakrát dokázal srovnat stav (na 1:1, resp. 2:2), ale další manko už nedotáhl, ke konci pouze lehce korigoval skóre. Přirozeně mu nepomohlo, že dvě jeho trefy nebyly uznány (první po úspěšné trenérské výzvě hostí).

„Tak to prostě bylo. Ale zásadní potíž vidím v tom, že jsme si nepohlídali to, co Hradec zdobí, tedy ty protiútoky,“ konstatoval Sedlák.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním...

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

Sedlák po porážce Dynama: Chce to neztrácet puky u modré čáry

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Co si vzít z výsledkově nevydařeného středečního domácího klání s královéhradeckým Mountfieldem (3:5) do dalšího kola na ledě litvínovské Vervy? Podle lídra Dynama Lukáše Sedláka by se pár věcí přece...

18. září 2026  7:57

Havlíčkův Brod se chystá na sezonu: Chce si zajistit si klid a play off

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

V loňské druholigové sezoně si zahráli havlíčkobrodští hokejisté semifinále a minimálně stejný výsledek by uvítali i letos. Jejich prvním soupeřem v novém soutěžním ročníku ve skupině Západ bude už...

18. září 2026  7:32

Litvínovské díkůvzdání pro fantastickou pětku: fanoušci zvěčnili legendy

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Kotel...

Srdečná poklona pro „fantastickou pětku“. Záchranáři litvínovského hokeje byli v tu chvíli roztroušení po stadionu, když jim kotel při extraligové premiéře s Kometou velkolepým choreem poděkoval za...

17. září 2026  14:06,  aktualizováno  18. 9. 7:12

Ovečkin o podpoře Putinovy strany: Jsem pro mír a lásku. Požádali mě, já souhlasil

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.

Na jeho vyjádření se čekalo. Přišlo ještě před startem nové sezony NHL, na setkání s novináři ve Washingtonu, kde Alexandr Ovečkin okomentoval účast v předvolebním videu strany Jednotné Rusko, za níž...

17. září 2026  20:58

Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi

Premium
Ryan Dmowski ze Slovanu Bratislava se rozcvičuje před sedmým finále.

Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům. Alespoň v hokeji. Podle informací iDNES Premium chce Slovan Bratislava vstoupit do české extraligy, přičemž dvoření je velmi aktuální a jednání...

17. září 2026  17:32

Hvězdný gólman trucuje. Nedorazil na kemp, tým ho suspendoval. Co s ním bude?

Americký brankář Connor Hellebuyck na tiskové konferenci před startem Four...

Protesty Connora Hellebuycka se dál stupňují. Hvězdný hokejový gólman se poté, co na konci srpna veřejně požádal o výměnu z Winnipegu, nedostavil na tréninkový kemp před začátkem blížící se sezony...

17. září 2026  16:01

Nový hokejový nápad z Ruska: nezačínat první třetinou. Šéf KHL dál experimentuje

Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem.

Jedna reforma následuje druhou a hokejový svět se nestačí divit. V izolovaném Rusku dál experimentují s pravidly. Jen pár týdnů poté, co v KHL zrušili novou úpravu hraní rukou, nyní přichází s jiným...

17. září 2026  14:43

Já ani nevěděl, že jsem na ledě. Kulich o léčbě a návratu, jakou má pozici v Buffalu?

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Spoluhráčům záviděl. Že vítězí, baví fanoušky a sunou Buffalo do play off NHL. Že vůbec mohou být na ledě a hrát hokej! „To bylo pro mě nejtěžší,“ přiznal zpětně Jiří Kulich. Na novou sezonu je...

17. září 2026  12:48

Ještě děsivější šampioni. Hokejová extraliga řeší: Jak porazit Pardubice

Premium
Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Na jedné věci se v ostatních extraligových klubech shodnou. Hokejisté Pardubic jsou jasní favorité na zisk titulu. Na obhajobu vítězství z minulé sezony. Pardubice a otázka, jak porazit hvězdný kádr,...

17. září 2026

Zlatá žíla pro mladé. Kalkulovaná sázka, či neuvážený risk? V NHL řeší platový trend

Americký útočník Ryan Leonard v dresu Washingtonu.

V Buffalu zatím stihl osmašedesát utkání. Posbíral třiadvacet bodů. Na hokejistu narozeného v roce 2004 solidní rozjezd, ovšem nikoliv zázračný. Jak je tedy možné, že Noah Östlund dostal osmiletý...

17. září 2026  9:29

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Výhra v Pardubicích je skvělý počin. Ale jsem rád, že to mám za sebou, líčil Kousal

Hradecký Robert Kousal přihlíží střetu v zápase s Pardubicemi.

Na jaře s hokejovými Pardubicemi slavil svůj třetí extraligový titul. Teď proti nim útočník Robert Kousal hned v prvním kole nastoupil v enteria areně za rivala z Hradce Králové. A s novým týmem si v...

16. září 2026  22:36

Vsetín v derby deklasoval Zlín sedmi góly. Rezerva Pardubic je stále stoprocentní

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Vsetín ve čtvrtém kole první hokejové ligy ovládl derby se Zlínem na domácím ledě jednoznačně 7:1. Valaši vyhráli čtvrté vzájemné utkání v řadě a v nové sezoně jsou po třech odehraných zápasech bez...

16. září 2026  21:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet