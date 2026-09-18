Sedlák po porážce Dynama: Chce to neztrácet puky u modré čáry

„Těch prvních čtyřicet nebo pětačtyřicet minut bylo dobrých,“ mínil 33letý centr. „Myslím, že jsme byli solidní na forčekingu, získávali jsme puky. Dali jsme taky nějaké góly z přesilovek (2), i to je plus,“ přemítal Sedlák.
Litvínov si v prvním extraligovém kole počínal lépe, když na svém stadionu přemohl 2:1 brněnskou Kometu. V uplynulé sezoně se mu ovšem proti pozdějšímu šampionu vůbec nedařilo — s Dynamem získal jediný bod ze 12 možných — a před svými fandy s ním prohrál dvakrát 1:4 v základní hrací době, takže jeho hráči teď těžko mohou mít nos nějak nahoru. Tím spíš, že Sedlák a spol. pochopitelně plánují neúspěch z derby napravit.
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„Na nějaké nedostatky se podíváme na videu, je třeba na tom pracovat,“ prohlásil Sedlák. A přiblížil: „Mohli jsme být ještě lepší v nebezpečných zónách kolem modré čáry, kdy jsme o kotouč občas i přišli nebo prohráli osobní souboj a Hradečtí nám z toho pak ujížděli do brejků.
“ Pardubický tým proti Mountfieldu dvakrát dokázal srovnat stav (na 1:1, resp. 2:2), ale další manko už nedotáhl, ke konci pouze lehce korigoval skóre. Přirozeně mu nepomohlo, že dvě jeho trefy nebyly uznány (první po úspěšné trenérské výzvě hostí).
„Tak to prostě bylo. Ale zásadní potíž vidím v tom, že jsme si nepohlídali to, co Hradec zdobí, tedy ty protiútoky,“ konstatoval Sedlák.