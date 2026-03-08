Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Pro Rytíře není větší rival než Sparta, bude to série se vším všudy. Kladenský trenér Tomáš Plekanec to alespoň navenek bere v klidu a bez emocí. „Nám bylo úplně jedno, kdo na nás vyjde,“ tvrdil nevzrušeně po posledním kole základní části.
Rytíři konečně ukončili chmurnou záchranářskou éru. Předloni baráž, loni třinácté místo, teď předkolo; stoupají! Pomohl k tomu nástup nového majitele Tomáše Drastila a peníze, které nasypal do stavby zbrusu nového mužstva. A když během sezony povýšil legendární Tomáš Plekanec na šéfa střídačky, kurz se otočil do pozitivna.
„Já jsem hrozně rád, že kluci hlavně v tréninku odvedli výbornou práci. Nemůžu říct, že by jeden trénink byl špatný. Fakt makali,“ chválil je Plekanec, zároveň sportovní ředitel. „Snažili jsme se jim dodat sebevědomí, dát jim volnost co se týče útoku. A dostat do nich jednoduché věci, detaily hry, které jsou strašně důležité a rozhodují zápasy. A ve většině utkání to plnili.“
Vyústilo to v 10. místo, z něhož jdou Rytíři na sedmou Spartu. „Jsem rád, že základní část nakonec dopadla takhle a nemuseli jsme se stresovat baráží až do konce,“ odfoukl si bývalý reprezentant.
Kladno, šestinásobný československý mistr, si o titul zahraje po dlouhých 13 letech. Tehdejší sezonu 2012/13 rozjížděl i Plekanec, stihl 32 zápasů a 45 kanadských bodů, než skončila výluka NHL a on se hlásil zpátky v Montrealu. „Play off je super, ale pozor, skončili jsme desátí ze 14 týmů,“ nejásá nad celkovým obrazem. „Chceme se dostat dál, na soupeře se kvalitně připravit a odvést dobré výkony.“
O motivaci je postaráno, play off a k tomu Sparta, to je mix, který každého vybičuje. „Sparťanů máme v kabině hodně. Hned, když jsme se soupeře dozvěděli, zněly v kabině šprajcy na Formiče, který je se Spartou spjatý nejvíc z nás,“ zmínil Konečný bývalého sparťanského a nyní kladenského kapitána Miroslava Formana.
Tým z hlavního města je každoročním kandidátem na zlato, byť už téměř dvě dekády každoročně neúspěšným.
„Sparta je nepříjemná. Sezona z jejího pohledu nebyla určitě taková, jakou si přáli, ale play off je úplně jiná soutěž. Nemůžeme se dívat, jak hráli doteď,“ varoval útočník Konečný, který loni slavil titul s Kometou. „Podíváme se, jak se chovají ve hře, možná i speciálně na některé hráče. Jak vchází do pásma, jestli se víc drží na puku, střílí nebo nahrávají. Důležitý bude nutný základ v play off: pevná a zodpovědná hra dozadu. Kluky, co umí dát gól, máme.“
Do Kladna se série přesune ve čtvrtek a ČEZ stadion se bude otřásat v základech. V posledním kole na Litvínov diváci arénu vyprodali. Letos poprvé. „Fanoušci nás podporovali celou sezonu,“ poděkoval jim Plekanec. „Samozřejmě když jsme dole v tabulce, občas návštěvy nejsou velké. Ale věřím, že play off si užijí a bude to doma víc než jeden zápas.“
V roce 2013 Kladno vypadlo se Slavií ve čtvrtfinále. I nynější výzva je pražská.