Tipsport extraliga 2025/26

Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Petr Bílek
  7:42
Kdyby se přihlásili v kabině Kladna hokejisté, kteří prošli Spartou, zvedl by se les rukou. I to zvyšuje náboj už tak třaskavého předkola extraligového play off, které startuje v O2 Areně v pondělí. „Bude to peprné,“ tuší útočník Jakub Konečný, který v rudém trikotu nasbíral 135 startů mezi elitou.
Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové extraligy. Tomáš Plekanec, trenér Kladna. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Pro Rytíře není větší rival než Sparta, bude to série se vším všudy. Kladenský trenér Tomáš Plekanec to alespoň navenek bere v klidu a bez emocí. „Nám bylo úplně jedno, kdo na nás vyjde,“ tvrdil nevzrušeně po posledním kole základní části.

Rytíři konečně ukončili chmurnou záchranářskou éru. Předloni baráž, loni třinácté místo, teď předkolo; stoupají! Pomohl k tomu nástup nového majitele Tomáše Drastila a peníze, které nasypal do stavby zbrusu nového mužstva. A když během sezony povýšil legendární Tomáš Plekanec na šéfa střídačky, kurz se otočil do pozitivna.

Forman nechtěl Spartu, už se těší: Hovory v 7:30 s Chlapíkem končí. No friends!

„Já jsem hrozně rád, že kluci hlavně v tréninku odvedli výbornou práci. Nemůžu říct, že by jeden trénink byl špatný. Fakt makali,“ chválil je Plekanec, zároveň sportovní ředitel. „Snažili jsme se jim dodat sebevědomí, dát jim volnost co se týče útoku. A dostat do nich jednoduché věci, detaily hry, které jsou strašně důležité a rozhodují zápasy. A ve většině utkání to plnili.“

Vyústilo to v 10. místo, z něhož jdou Rytíři na sedmou Spartu. „Jsem rád, že základní část nakonec dopadla takhle a nemuseli jsme se stresovat baráží až do konce,“ odfoukl si bývalý reprezentant.

Kladno, šestinásobný československý mistr, si o titul zahraje po dlouhých 13 letech. Tehdejší sezonu 2012/13 rozjížděl i Plekanec, stihl 32 zápasů a 45 kanadských bodů, než skončila výluka NHL a on se hlásil zpátky v Montrealu. „Play off je super, ale pozor, skončili jsme desátí ze 14 týmů,“ nejásá nad celkovým obrazem. „Chceme se dostat dál, na soupeře se kvalitně připravit a odvést dobré výkony.“

Malý fanoušek Kladna v rytířské helmě domácí výroby.

O motivaci je postaráno, play off a k tomu Sparta, to je mix, který každého vybičuje. „Sparťanů máme v kabině hodně. Hned, když jsme se soupeře dozvěděli, zněly v kabině šprajcy na Formiče, který je se Spartou spjatý nejvíc z nás,“ zmínil Konečný bývalého sparťanského a nyní kladenského kapitána Miroslava Formana.

Tým z hlavního města je každoročním kandidátem na zlato, byť už téměř dvě dekády každoročně neúspěšným.

Sukeľ: Prohry mě sžírají, koušu to těžce. Před baráží si musíme vyresetovat hlavy

„Sparta je nepříjemná. Sezona z jejího pohledu nebyla určitě taková, jakou si přáli, ale play off je úplně jiná soutěž. Nemůžeme se dívat, jak hráli doteď,“ varoval útočník Konečný, který loni slavil titul s Kometou. „Podíváme se, jak se chovají ve hře, možná i speciálně na některé hráče. Jak vchází do pásma, jestli se víc drží na puku, střílí nebo nahrávají. Důležitý bude nutný základ v play off: pevná a zodpovědná hra dozadu. Kluky, co umí dát gól, máme.“

Do Kladna se série přesune ve čtvrtek a ČEZ stadion se bude otřásat v základech. V posledním kole na Litvínov diváci arénu vyprodali. Letos poprvé. „Fanoušci nás podporovali celou sezonu,“ poděkoval jim Plekanec. „Samozřejmě když jsme dole v tabulce, občas návštěvy nejsou velké. Ale věřím, že play off si užijí a bude to doma víc než jeden zápas.“

V roce 2013 Kladno vypadlo se Slavií ve čtvrtfinále. I nynější výzva je pražská.

52. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
