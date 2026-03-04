Tipsport extraliga 2025/26

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Petr Bílek
  8:23
Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může svůj životopis doplnit. „Všichni cítíme, že to je hrozně blízko. Už jen krůček!“ říká před středeční bitvou Rytířů na Spartě.
Kladenský brankář Adam Brízgala

Kladenský brankář Adam Brízgala | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kladenský gólman Adam Brízgala zasahuje proti střele brněnského Jakuba Fleka.
Kladenský Adam Brízgala inkasuje v utkání proti Třinci.
Kladenský brankář Adam Brízgala zasahuje proti pokusu pardubického Patrika...
Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala...
21 fotografií

Kladnu stačí jediný bod – možná ani ten nebude potřeba – a po letech útrap si zahraje o Masarykův pohár. „Všechny nás mrzí, že jsme ten bod neurvali v prvním zápase po olympijské pauze s Třincem. Tím pádem musíme bojovat dál,“ burcuje Brízgala.

Právě on je hybnou silnou Rytířů, s úspěšností zákroků 92,67 procenta je druhým nejlepším brankářem extraligy po plzeňském Nicku Malíkovi.

„Je to fajn,“ komentuje svoje statistiky. „Ale teď jsme ve fázi sezony, kdy jdou čísla bokem. Až sezona skončí, bude se na ně koukat hezky. Pak si můžu říct, bylo to povedené. Ne vždycky jsou čísla všechno, i když je dobré je mít vyšší, protože na ně koukají fanoušci i někteří skauti.“

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Brízgala se potkal se životní formou v pravý čas. Viditelně zhubl, i to mu pomáhá. „Nevím, jestli to je výživovou poradkyní a všemi okolnostmi, co tady jsou. Máme i mentálního kouče, důraz se klade na všechny detaily,“ nechává rodák z Prahy nahlédnout do kladenské hokejové kuchyně. „Je to taková chemie, kombinace všeho.“

Váha je teď jeho častým parťákem. „Máme každých pár měsíců kontroly vážení, abychom měli přehled, jak na tom všichni jsme. Dostáváme rady, co změnit v jídelníčku, když je léto a když je zima,“ přibližuje milovník sushi.

Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala slaví.

Po návratu ze zámoří, kde působil v juniorském věku, se v play off jen mihl. Rok 2021, prvoligová porážka 1:4 s Jihlavou, diváci kvůli covidu žádní. To je jeho jediná zkušenost s vyřazovacími boji.

„Tehdy jsem byl mladý. Play off je o zkušenosti a já se na něj hrozně těším, jestli to vyjde. Hokej nás tam bude bavit!“ představuje si odchovanec Sparty. „Proti komu bychom se postavili, to nechám na osudu. Důležité je se tam vůbec dostat.“

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

Pro Kladno by to byla odměna za trýznivé barážové časy. V kabině to rezonuje. „I když se kádr obměnil a není tu jádro z dřívějška, všichni cítí tíhu let, kdy se tady extraligové play off nehrálo,“ pozoruje Brízgala mezi svými spoluhráči. „Strašně moc si přejeme, aby tady po 13 letech bylo. I po letech, co jsem v Kladně já a nedařilo se. Bylo by to velké zadostiučinění pro nás, pro fanoušky, pro všechny.“

A pro Brízgalu nová kapitola v jeho kariéře.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 50 23 8 2 17 138:115 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7. HC Sparta PrahaSparta 50 22 6 4 18 154:130 82
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 50 17 5 6 22 129:153 67
12. HC OlomoucOlomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 50 11 3 4 32 105:167 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov....

3. března 2026  16:50

Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...

3. března 2026

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Premium
Hokejista Joe Hall v roce 1917

Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.