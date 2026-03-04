Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladnu stačí jediný bod – možná ani ten nebude potřeba – a po letech útrap si zahraje o Masarykův pohár. „Všechny nás mrzí, že jsme ten bod neurvali v prvním zápase po olympijské pauze s Třincem. Tím pádem musíme bojovat dál,“ burcuje Brízgala.
Právě on je hybnou silnou Rytířů, s úspěšností zákroků 92,67 procenta je druhým nejlepším brankářem extraligy po plzeňském Nicku Malíkovi.
„Je to fajn,“ komentuje svoje statistiky. „Ale teď jsme ve fázi sezony, kdy jdou čísla bokem. Až sezona skončí, bude se na ně koukat hezky. Pak si můžu říct, bylo to povedené. Ne vždycky jsou čísla všechno, i když je dobré je mít vyšší, protože na ně koukají fanoušci i někteří skauti.“
|
Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo
Brízgala se potkal se životní formou v pravý čas. Viditelně zhubl, i to mu pomáhá. „Nevím, jestli to je výživovou poradkyní a všemi okolnostmi, co tady jsou. Máme i mentálního kouče, důraz se klade na všechny detaily,“ nechává rodák z Prahy nahlédnout do kladenské hokejové kuchyně. „Je to taková chemie, kombinace všeho.“
Váha je teď jeho častým parťákem. „Máme každých pár měsíců kontroly vážení, abychom měli přehled, jak na tom všichni jsme. Dostáváme rady, co změnit v jídelníčku, když je léto a když je zima,“ přibližuje milovník sushi.
Po návratu ze zámoří, kde působil v juniorském věku, se v play off jen mihl. Rok 2021, prvoligová porážka 1:4 s Jihlavou, diváci kvůli covidu žádní. To je jeho jediná zkušenost s vyřazovacími boji.
„Tehdy jsem byl mladý. Play off je o zkušenosti a já se na něj hrozně těším, jestli to vyjde. Hokej nás tam bude bavit!“ představuje si odchovanec Sparty. „Proti komu bychom se postavili, to nechám na osudu. Důležité je se tam vůbec dostat.“
|
Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?
Pro Kladno by to byla odměna za trýznivé barážové časy. V kabině to rezonuje. „I když se kádr obměnil a není tu jádro z dřívějška, všichni cítí tíhu let, kdy se tady extraligové play off nehrálo,“ pozoruje Brízgala mezi svými spoluhráči. „Strašně moc si přejeme, aby tady po 13 letech bylo. I po letech, co jsem v Kladně já a nedařilo se. Bylo by to velké zadostiučinění pro nás, pro fanoušky, pro všechny.“
A pro Brízgalu nová kapitola v jeho kariéře.