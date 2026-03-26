Tipsport extraliga 2025/26

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:51
S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, poprvé ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý znamenitý centr bude v centru dění i během záchranářské baráže. V závěru základní části extraligy jej klub jmenoval šéfem realizačního týmu, utkání ovšem sledoval z tribuny.
Robert Reichel na střídačce Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka před brankou domácích.
Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Robert Reichel poprvé na střídačce...
Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.
Theodor Pištěk (vlevo) před brankou Chomutova.
9 fotografií

„Ano, bude na střídačce i v baráži,“ přikývl Jiří Šlégr, jeden z budoucích vlastníků klubu; převod akcií od Orlenu stále probíhá.

Chemici skončili poslední, extraligu zakončili černou sérií 11 porážek. Přehodit výhybku na pozitivní notu se jim podařilo ve čtvrtek v Chomutově, který porazili po hattricku Guta 4:2 před patnácti stovkami fanoušků včetně školáků. Za prvoligový tým nastoupilo v zápase se startem v pravé poledne i několik litvínovských hráčů, aby se všichni dostali do herního rytmu.

Na střídačce Vervu dirigovali trenéři Jakub Petr, František Ptáček, Jakub Petružálek a právě Reichel. Objevil se na ní poprvé od loňského 11. března, kdy tým vypadl v předkole play off s Třincem. Tehdy Alby, jak se Reichelovi přezdívá, pomáhal kouči Karlu Mlejnkovi coby jeho asistent.

Teď je opět na svém místě za hráči.

„Je to po domluvě s Jirkou a Robertem Kyselou,“ jmenoval Reichel dalšího budoucího majitele. „Šlo o plán. Když jsem přišel k týmu, ztrácel 13 bodů a bylo složité jít na střídačku. Chtěl jsem hru vidět hlavně shora. Teď už pracujeme v tréninku na věcech, které by měli kluci hrát v barážových zápasech, takže jsem řekl, že už půjdu na střídačku.“

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Osobnost kapitána zlaté generace českého hokeje bude dalším impulzem pro litvínovské mužstvo během vypjatých barážových bitev.

„Děláme to i z psychologického hlediska. Alby je s kluky dennodenně na ledě, určuje systém hry. Je správné, že sešel dolů z tribuny,“ kvituje to i Šlégr, stejně jako Reichel olympijský šampion. „V základní části na střídačce nebyl, protože se k týmu připojil až na konci soutěže. Teď jde o všechno, tak tam logicky bude.“

I proto, že chemiky už koučoval. „Z valné většiny tým zná. A také povahové rysy hráčů, což je jeden z nejdůležitějších faktorů do takových bojů. V baráži bude rozhodovat každá maličkost,“ uvědomuje si Šlégr.

Patriot Reichel bude mít navíc větší možnost ovlivnit vývoj zápasu. „Ano, dá se do něj lépe zasahovat. Nejlepší by bylo, kdybychom hráli jinou soutěž, play off, ale teď máme jasný úkol. Chceme Litvínov zachránit, proto jsme do toho šli. Věřím, že jsme schopní to zvládnout,“ nepochybuje Reichel, pod nímž se hráči zapotí. „Tréninky jsou jiné, intenzivní, náročné, tak by to mělo být. Jsem zvyklý takhle trénovat. Kluci ví, co je čeká. Makají na ledě i mimo něj, což je pozitivní.“

Skončí pro Litvínov pozitivně i baráž? Rozehraje ji doma 17. a 18. dubna.

Vyléčený Kaše už hrál v Chomutově. Bude ještě lepší, nepochybuje Reichel

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Do baráže v plné síle. Hokejový Litvínov půjde do bitvy o záchranu extraligy kompletní, šrámy vyléčil i hvězdný útočník Ondřej Kaše. Účastník letošní olympiády, jenž kvůli zranění nedohrál základní část, naskočil do čtvrtečního přípravného zápasu v Chomutově. „Normálně už dělá všechno, jsem rád, že odehrál zápas a zpotil se. A jeho výkon bude určitě ještě lepší,“ nepochybuje šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel. V Chomutově se poprvé postavil i na střídačku a viděl výhru Vervy 4:2.

Jaký to byl zápas?
Splnilo to účel, měli jsme šest pětek, chytali oba gólmani. Trošku jsme to namíchali i do sestavy Chomutova, aby si zahráli všichni. Pracujeme dál, máme nějaký plán, který chceme dodržovat. Máme ještě jeden přátelák, což je dobré, 9. dubna budeme hrát doma s béčkem Pardubic. Je to pro nás důležité, potřebujeme i herní rytmus.

Co pro vás znamená, že máte šest kompletních pětek?
Máme díky tomu možnosti, kdyby se něco stalo a museli jsme zasáhnout. Samozřejmě baráž budou hrát čtyři lajny a sedm obránců, ale kdyby se nám něco nelíbilo, máme kam sáhnout.

Jak se jeví obránce Michal Moravčík, který kvůli zranění vynechal téměř celou sezonu?
Začíná se vracet k ideálu. Potřebuje herní praxi a tu si myslím bude mít. Jsem si jistý, že bude hodně důležitý pro naše mužstvo.

Proč jste si z Chomutova vytáhli bojovníka Martina Havelku?
Vím, co to je za hráče, jaký je jeho přínos pro mužstvo, znám ho odmala. Takový hráč tady chyběl, vím, kam s ním, kde by mohl hrát. On svoji úlohu zná a týmu pomůže.

Jaký bude ještě program do startu baráže?
Od minulé středy jedeme naplno. V pátek bude trénink, pak tři dny volna, pak už se bude finalizovat na baráž. A 17. dubna začínáme.

Sledujete play off první ligy, odkud vzejde váš barážový soupeř?
Abych řekl pravdu, tak na to nekoukám. Momentálně mě zajímá naše mužstvo, naše tréninky, naše přípravy. Budu se dívat až na finále.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

