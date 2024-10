Úleva probuzeného střelce Jarůška: Děti už mi neříkají, že jsme zase prohráli

Při rozcvičce zakončil nájezd a najednou bum! Navštívenku mu poslal obránce Tomáš Hanousek. „Řekl bych, že Hany neví, kam přihrává. Prostě mě trefil mezi nohy, docela to štíplo. Vrchol byl, že se mi ani neomluvil, začal se smát,“ líčil pobaveně třiatřicetiletý hráč. „Přišel až po půl hodině, že se omlouvá, ale to už bylo pozdě, to na mě neplatí. Ale zpětně vidím, že to asi budu muset dělat před každým zápasem.“

Skutečnost, že v jedenácti kolech nastřílel čtyři góly, tedy stejně jako za celou loňskou základní část extraligy, ovšem vězí v něčem jiném.

„Nejdůležitější je, že hraju. V minulé sezoně jsem strávil většinu času ve čtvrtém útoku, a když jdete na led dvakrát za třetinu a ještě s pauzami, je to těžké,“ odfoukl si brněnský rodák. „Letos si to sedlo. Rozumíme si s Radkem Smoleňákem i Tondou Melkou. Naštěstí nám to šlape, i když je pořád co zlepšovat. A věřím, že se třeba ještě zlepšíme.“

Víc času na ledě, větší sebedůvěra, tvrdí zkušený útočník. „Když hrajete, máte víc šancí, víc si věříte, jste v tempu.“

Sebevědomější není jen Jarůšek, ale i celé Kladno. Loni utrápené, letos rozzářené. A když se mu zápas nepovede jako v pátek Českých Budějovicích, odkud odjíždělo s porážkou 0:3, dokáže zareagovat. Hned nato Olomouc vypráskalo 7:3.

„V Českých Budějovicích jsme vůbec nic neměli, k ničemu nás nepustili. Nedostali jsme se ani do pásma. Proti Olomouci jsme k tomu přistoupili úplně jinak. Makali jsme, bruslili, vytvářeli si šance. Což se odrazilo na našem výkonu,“ srovnal Jarůšek, který brankáře Matěje Machovského překonal dvakrát: „Věděl jsem, kam střílel, vím, kde má slabiny.“

Loňská zloba fanoušků včetně protestního karnevalu v kotli je už jen v historických kronikách, Rytíři povznesli svoji hru, tím i náladu v hledišti.

Choreo kladenských fanoušků během utkání se Spartou

„Loni jsme si to zasloužili, nedělali jsme body, nevyhrávali jsme, nehráli jsme dobře. I když nějaké věci tam byly na můj vkus až moc…,“ zauvažoval Jarůšek. „Letos, musím to zaklepat, se nám zatím daří. Chceme aktivně napadat, bruslit. Musíme v tom pokračovat, sbírat vítězství. Potom fanoušci budou rádi, my budeme rádi, všichni budeme spokojení. Že můžeme oslavit výhry s lidmi, je krásné!“

A navíc si hráči nepřenáší starosti domů jako loni. „Když se vracíte naštvaný, že se nedaří, a navíc jste nehrál, doma to poznají. Naštěstí mám dva zdravé krásné kluky, takže to mě jediné drželo nad vodou. Vždycky se mi snažili zvednout náladu,“ vykreslil Jarůšek. „Teď je to lepší. Když přijdu domů, děti mi už neříkají: Vy jste zase prohráli… Ale naopak. Mám radost, že to můžu s nimi sdílet.“