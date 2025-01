Jágr vyndal zuby a Rytíři kousali. Mění náš tým, řekl Pytlík po životním zápase

S ním v sestavě vyhráváte, bez něj jste prohrávali. Vnímáte to?

Ať si každý říká, co chce, ale pro nás je hodně důležitý. Je znát, když máme Džegra. Na ledě si udělá své, ale nejvíc v kabině. On mění náš tým. Když hrajete vedle Jaromíra Jágra, každý to bere zodpovědně.

Děláte si legraci z jeho předních zubů, vyražených a spravených?

Rozhodně. Smoli (kapitán Radek Smoleňák) je na tom podobně, nějaký vtípek vždycky hodí. Džegr má sice nové zuby, ale vyndavací. Takže před zápasem si je dal pryč, asi z pověrčivosti, protože nám to jde.

Cítil jste se ráno na nejúspěšnější zápas v extralize?

Necítil, vůbec! Klukům jsem před utkáním říkal, že to na nic velkého nevidím. Jsem strašně rád, že body naskákaly. Myslím si, že jsem hrál i lepší zápasy, ale nepadlo to tam. Dnes se to tam sypalo, jsem rád.

Proč jste si tolik nevěřil?

Neměl jsem bodovou šňůru, co si budeme povídat. V lajně jsem na černou práci. Když jsem v Hradci Králové měl prázdnou bránu a netrefil ji, kluci mi to dávali trochu sežrat. Před utkáním s Olomoucí jsem si projížděl střídání z minulého zápasu a říkal si, že to musím změnit.

Váš útok zářil celý, parťáci Matyáš Filip a Eduards Tralmaks nasbírali po třech bodech.

Jsem strašně rád, že můžeme hrát s Ediem, on je střelec. S Matym mu pomáháme, snažíme se mu dělat prostor. Sedli jsme si. I když máme zápasy bez bodu, podle mě hrajeme dobře. Doufám, že to bude takhle šlapat dál.

Už počtvrté v sezoně jste vyhráli třetinu 4:0, Olomouc jste zlomili v té úvodní. Čím to?

Třetina 4:0, to je úplně pecka! Dobře jsme napadali, chodili jsme po nich. Musíme to dělat pořád. A když jsme si vytvořili šanci, proměnili jsme ji.

Ticháček dal gól s klaksonem v čase 39:59. Věřil jste, že gól bude platit, když rozhodčí kontrolovali čas u videa?

S kluky jsme to řešili, nikdo si nebyl úplně jistý. Já říkal, že by to možná gól být mohl. A platil. Určitě byl důležitý, protože místo o tři góly to mohlo být o dva, což by třeba ještě zadělalo na drama.

Jaromír Pytlík.

Co vás kromě Jágrovy přítomnosti zvedlo?

Sám nevím. Myslím, že děláme pořád stejné věci. Předtím jsme měli trochu smůlu, teď štěstí. A taky už zápasů nezbývá moc a uvědomujeme si, jak je každý vážný. Potřebujeme sbírat body, abychom se dostali do předkola play off.

Tušil jste během nedávné krize, že vás neubije jako loni?

Myslím, že jo. Kluci, kteří v létě přišli, hodně pomáhají. Nehrajeme špatný hokej. Jde jen o to mít zodpovědnost. A nebát se zápasy vyhrát. Minulý rok jsme měli strašné problémy ve třetích třetinách, vždycky jsme to nějak podělali. Teď si dáváme většího bacha. Musíme v tom pokračovat.

A dotáhnout to po barážových strastech konečně do play off? Jste dvanáctí.

Určitě. Myslím, že kvalitu na to máme. Kdybychom chytli někoho v předkole, mohli bychom tam něco vymyslet. S námi nikdo nechce hrát, jsme nepříjemní. Ale nechci předbíhat, ještě je hodně zápasů a musíme se soustředit jen na ten nejbližší.