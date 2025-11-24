Tipsport extraliga 2025/26

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Petr Bílek
  18:54
Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až v půlce ledna, letos se mu ulevilo dřív, ke konci listopadu a v jeho zápase číslo 23. „Dlouhé čekání a trochu déjà vu z loňska,“ odfoukl si dříč v sestavě Rytířů, který se v neděli radoval proti Spartě.
Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Jenže radost kalila domácí porážka 3:7. „Gól je útěcha, i když malinkatá. A trefit se proti mateřskému klubu, to vždycky potěší,“ zmínil Procházka, odkud vzešel. „První branka sezony potěší dvojnásob, ale je to takové hořkosladké.“

Jmenovec olympijského vítěze se ještě nervoval, neboť jeho gól museli rozhodčí potvrdit u videa. „Měl jsem obrovský strach, protože vím, jaké štěstí mě v posledních sezonách provází. Když jsem viděl, že jdou zkoumat video, říkal jsem si potěš pánbůh. Držel jsem si palce, aby to uznali,“ dal se Procházka na modlení.

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Jeho spoluhráč Strnad totiž spadl na brankáře Kováře. „Na střídačce jsme koukali na video a bylo to 50 na 50. Záchrana byla, že Strnyho hodili na gólmana sparťané,“ vykreslil rodák z Roudnice nad Labem, jehož mladší bratr Ondřej dal za Liberec letos už góly dva.

Procházkův zásah se zařadil mezi hrstku dobrých záblesků v jinak nepovedeném zápase. „Bylo v něm víc negativ než pozitiv. Nemůžeme si dovolit inkasovat třikrát v první třetině, 0:3 se proti Spartě špatně dohání. Povolili jsme jim střely z nebezpečného prostoru, bez žádného bloku, bez úsilí to našemu gólmanovi ulehčit. A to nás stálo zápas,“ zalitoval jednatřicetiletý mazák.

Vyprodaný kladenský zimní stadion při zápase se Spartou, přišlo 5 200 diváků.

Přitom v prvním vzájemném zápase Kladno proti Spartě otočilo stav 0:2. Jenže tým z hlavního města pak převzal trenér Jaroslav Nedvěd. „Snažili se hrát jednodušeji od nich z pásma,“ našel Procházka rozdíly ve hře Pražanů. „Samozřejmě mají nějaký mustr, který hrají, mají na něj hráče. Základ je stejný, něco změnili, ale nepřišlo mi, že rapidně.“

Kladno je jako na houpačce. Nádech, výdech. Dokolečka. Po dvou výhrách nad Třincem a Karlovými Vary přišly domácí krachy s Kometou a Spartou. I kvůi tomu jsou Rytíři druzí od konce.

Takhle by to šlo! těšilo litvínovského Tomka. Oceláře zdeptal 45 zákroky

„Kdybychom věděli, proč máme výkyvy, nestane se to. Možná jsme se po dvou fakt dobrých výkonech uspokojili a teď se špatně naskakuje na tu vlnu, na hokej, který jsme hráli,“ zauvažoval Procházka. „Ale zase díky předchozím úspěšným utkáním víme, jak hrát, co dělat. Musíme se k tomu vrátit, vzít si montérky a zase jít pracovat.“

V úterý budou montérky potřeba, předposlední Kladno hostí ve fatální bitvě poslední Litvínov. Rozestup je mezi nimi dvanáctibodový, může se scvrknout, nebo nabobtnat. „Poslední dvě kola hodíme za hlavu a v úterý začneme nanovo. Bude to zápas o šest bodů. Musíme být aktivní, důslední, agresivní,“ apeloval Procházka. „Litvínov povzbudila zpráva o budoucnosti, může to být pro ně impuls. Tedy já doufám, že snad ne.“

26. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
