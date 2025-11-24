Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Jenže radost kalila domácí porážka 3:7. „Gól je útěcha, i když malinkatá. A trefit se proti mateřskému klubu, to vždycky potěší,“ zmínil Procházka, odkud vzešel. „První branka sezony potěší dvojnásob, ale je to takové hořkosladké.“
Jmenovec olympijského vítěze se ještě nervoval, neboť jeho gól museli rozhodčí potvrdit u videa. „Měl jsem obrovský strach, protože vím, jaké štěstí mě v posledních sezonách provází. Když jsem viděl, že jdou zkoumat video, říkal jsem si potěš pánbůh. Držel jsem si palce, aby to uznali,“ dal se Procházka na modlení.
Jeho spoluhráč Strnad totiž spadl na brankáře Kováře. „Na střídačce jsme koukali na video a bylo to 50 na 50. Záchrana byla, že Strnyho hodili na gólmana sparťané,“ vykreslil rodák z Roudnice nad Labem, jehož mladší bratr Ondřej dal za Liberec letos už góly dva.
Procházkův zásah se zařadil mezi hrstku dobrých záblesků v jinak nepovedeném zápase. „Bylo v něm víc negativ než pozitiv. Nemůžeme si dovolit inkasovat třikrát v první třetině, 0:3 se proti Spartě špatně dohání. Povolili jsme jim střely z nebezpečného prostoru, bez žádného bloku, bez úsilí to našemu gólmanovi ulehčit. A to nás stálo zápas,“ zalitoval jednatřicetiletý mazák.
Přitom v prvním vzájemném zápase Kladno proti Spartě otočilo stav 0:2. Jenže tým z hlavního města pak převzal trenér Jaroslav Nedvěd. „Snažili se hrát jednodušeji od nich z pásma,“ našel Procházka rozdíly ve hře Pražanů. „Samozřejmě mají nějaký mustr, který hrají, mají na něj hráče. Základ je stejný, něco změnili, ale nepřišlo mi, že rapidně.“
Kladno je jako na houpačce. Nádech, výdech. Dokolečka. Po dvou výhrách nad Třincem a Karlovými Vary přišly domácí krachy s Kometou a Spartou. I kvůi tomu jsou Rytíři druzí od konce.
„Kdybychom věděli, proč máme výkyvy, nestane se to. Možná jsme se po dvou fakt dobrých výkonech uspokojili a teď se špatně naskakuje na tu vlnu, na hokej, který jsme hráli,“ zauvažoval Procházka. „Ale zase díky předchozím úspěšným utkáním víme, jak hrát, co dělat. Musíme se k tomu vrátit, vzít si montérky a zase jít pracovat.“
V úterý budou montérky potřeba, předposlední Kladno hostí ve fatální bitvě poslední Litvínov. Rozestup je mezi nimi dvanáctibodový, může se scvrknout, nebo nabobtnat. „Poslední dvě kola hodíme za hlavu a v úterý začneme nanovo. Bude to zápas o šest bodů. Musíme být aktivní, důslední, agresivní,“ apeloval Procházka. „Litvínov povzbudila zpráva o budoucnosti, může to být pro ně impuls. Tedy já doufám, že snad ne.“