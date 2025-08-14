Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Autor:
  20:37
Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy Vary 3:0 a uspěla podruhé. Mistrovské Brno nezvládlo koncovku na ledě prvoligového Zlína a prohrálo 5:6 v prodloužení.

Zleva Connor Bunnaman z Hradce Králové, Pavel Kousal ze Sparty. | foto: ČTK

V brance Sparty se poprvé objevil Jakub Kovář a hned udržel čisté konto. Podobně se vedlo Nicku Malíkovi, který také za Plzeň chytal v přípravě premiérově. Dva góly góly Západočechů vstřelil Michal Teplý, jenž do týmu přišel v létě z Třince.

Kometa hrála v přípravě stejně jako Plzeň podruhé, ve Zlíně vedla po dvou třetinách 5:2, ale nakonec prohrála. Dva góly Beranů vstřelili Lukáš Válek a Robert Říčka, rozhodl pět sekund před koncem prodloužení Fin Samuel Salonen.

Mladá Boleslav přetlačila 4:3 Kladno, v jehož sestavě tentokrát chyběl Jaromír Jágr. Bruslaři i zásluhou premiérového gólu švédské posily Carla Berglunda vyhráli třetí ze čtyř zápasů.

Na první výhru čeká Liberec, který podlehl v Litvínově 3:4 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři sice ve třetí třetině smazali dvougólové manko, nájezdy ale rozhodl polský útočník Pawel Zygmunt.

Přípravná hokejová utkání:

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 47. a 60. Teplý, 21. Lalancette.

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Branky: 14. Berglund, 22. Mazura, 24. Pyrochta, 37. Fořt - 24. Ojamäki, 33. Vigneault, 45. J. Strnad.

RI Okna Berani Zlín - HC Kometa Brno 6:5 v prodl. (1:2, 1:3, 3:0 - 1:0)
Branky: 13. a 28. Válek, 48. a 53. Říčka, 55. A. Salonen, 65. S. Salonen - 1. a 27. Chludil, 5. Ferda, 22. Gulaši, 40. Král.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 21. Hyka, 49. M. Vitouch.

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 4:3 po sam. náj. (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0)
Branky: 7. Hlava, 11. Pištěk, 26. Koblasa, rozhodující nájezd Zygmunt - 24. A. Najman, 51. Ryšavý, 58. Zile.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

14. srpna 2025  20:37

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

13. srpna 2025  15:44

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

13. srpna 2025  14:53

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Už jedou, už jsou kousek od nás!“ křičel před třinácti lety Pavel Cejnar do mikrofonu na plném Pernštýnském náměstí v Pardubicích, když se čekalo na příjezd čerstvých hokejových mistrů, kteří zrovna...

13. srpna 2025  14:28

Ze základky do Švýcarska, zpět po 11 letech. Řehák ve Vítkovicích vidí šanci

Aniž by doma dokončil základní školu, ve 14 letech se stěhoval do Švýcarska. Za hokejem. Nyní, po jedenácti letech, je František Řehák zpátky v Česku. Ač odchovanec pražské Slavie, posílil hokejisty...

13. srpna 2025

Přes Kanadu do semifinále? Ani výhra nemusí stačit. Klukům ale věřím, říká Šmíd

Stačilo, aby lépe zvládli úterní duel s Finskem a poslední skupinové klání s Kanadou by bylo pouze formalitou. Čeští hokejisté do 18 let ale proti Seveřanům ztráceli, prohráli 1:4 a proti zámořskému...

13. srpna 2025  12:52

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

13. srpna 2025

