V brance Sparty se poprvé objevil Jakub Kovář a hned udržel čisté konto. Podobně se vedlo Nicku Malíkovi, který také za Plzeň chytal v přípravě premiérově. Dva góly góly Západočechů vstřelil Michal Teplý, jenž do týmu přišel v létě z Třince.
Kometa hrála v přípravě stejně jako Plzeň podruhé, ve Zlíně vedla po dvou třetinách 5:2, ale nakonec prohrála. Dva góly Beranů vstřelili Lukáš Válek a Robert Říčka, rozhodl pět sekund před koncem prodloužení Fin Samuel Salonen.
Mladá Boleslav přetlačila 4:3 Kladno, v jehož sestavě tentokrát chyběl Jaromír Jágr. Bruslaři i zásluhou premiérového gólu švédské posily Carla Berglunda vyhráli třetí ze čtyř zápasů.
Na první výhru čeká Liberec, který podlehl v Litvínově 3:4 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři sice ve třetí třetině smazali dvougólové manko, nájezdy ale rozhodl polský útočník Pawel Zygmunt.
Přípravná hokejová utkání:
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
RI Okna Berani Zlín - HC Kometa Brno 6:5 v prodl. (1:2, 1:3, 3:0 - 1:0)
HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 4:3 po sam. náj. (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0)