Polanský: Cením si toho, jak jsme makali. Rozhodně nepolevíme

Co říkáte tomu, že jste Vítkovice v prvním utkání jasně přehráli, ale zvítězili jste jen o gól?

Bohužel se nám nedařilo soupeři odskočit na dva tři góly. Za stavu dva nula jsme mohli náskok navýšit, tam to by bylo zlomové. Nedali jsme nějaké šance, což je škoda. Moc si však toho vítězství cením, protože kluci makali celých šedesát minut.

Po přestávce, kterou jste měli, jste se rychle dostali do potřebného tempa. Souhlasíte?

Ano. Ono to po pauze bývá ošidné. Někdy pomůže, někdy uškodí. Mě těší, že co jsme si před zápasem řekli, to jsme splnili. Clonili jsme před bránou, dali gól z přesilovky, co víc si v play off přát. Byli jsme připravení, koncentrovaní. Nechci tady omílat ta známá klišé, ale pokud do zápasu po určité přestávce jdete s pokorou a bojovností, tak se většinou úspěch dostaví. Pokud to ale jdete jen tak zkusit, vždy to smrdí průserem.

Před sérií se hodně probíralo, jestli budou Vítkovice po předkole play off rozehranější. Jenže to tak nevypadalo.

To bych zpětně hodnotit nechtěl. Všichni viděli, jak jsme hráli. Pro nás je podstatná výhra a důležitější je, abychom už mysleli na druhé utkání. Všichni hráči vědí, a zejména ti zkušenější, že nikoho už nezajímá, jak se vyvíjel zápas v první druhé třetině. Nám už teď večer začíná druhé utkání. Rozebereme si nějaké věci, připravíme se, protože jen poctivou prací se dá proti týmu jako Vítkovice uspět.

Takže co se dá od druhého střetnutí očekávat?

Věřím našemu týmu. Pokud budeme dodržovat to, co máme a dokážeme soupeři vnutit náš styl hry, tak budeme hru zase tvořit my.