Plzeňský kouč Říha: Po psychické stránce nám dva body hodně pomůžou

Teď zase potřebujeme vítěznou sérii, velí Mertl Martins Dzierkals (vlevo) a Tomáš Mertl slaví plzeňský gól. Jeho 10. gól v sezoně dal na konci druhé třetiny Plzni vedení 3:2. Nakonec bral centr Tomáš Mertl s týmem dva body za výhru v prodloužení 4:3. Cennou, Škoda zastavila sérii čtyř porážek. „Nebylo to vůbec jednoduché, Kladno hrálo moc dobře a několikrát nás zamklo. Ztratili jsme náskok, ale za dva body jsme rádi,“ uznal 35letý útočník Mertl. Ulevilo se vám hodně?

Samozřejmě jsme už chtěli tu sérii porážek zastavit. Minule proti Liberci se to nepovedlo, znovu jsme do toho šli víc rvavostí. Kladno ale hrálo fakt dobře, nám se navíc nedařily přesilovky. Naštěstí jsme dnes dali nějaké góly ve hře. Vy jste skóroval na konci druhé třetiny za stavu 2:2, když jste si pěkně najel mezi beky.

Byl jsem na ledě už docela dlouho, nechtěl jsem nic vymýšlet. Kani (Kaňák) měl puk u mantinelu na hokejce, najel jsem si na prostředek a našel mě. Obránci byli roztažení, sice mi do toho sáhli hokejkami, ale puk se mi od bruslí odrazil zpátky dopředu. A zakončení? To už jsem jen tak zkusil... Ale vypadlo to moc hezky, takhle jste to měl vymyšlené?

Chtěl jsem brejk dotáhnout do konce, natáhnout si gólmana na bekhend, aby šel se mnou. A pak si puk vrátit. Se štěstím to vyšlo, puk prošel o tyčku do branky. Nakonec jste o dvou bodech rozhodli v prodloužení, které trvalo pouhých jedenáct vteřin. Jak jste vítěznou akci sledoval?

Prodloužení je tři na tři, hned po buly tam přišel náš protiútok. Kluci šli hodně dobře a důrazně do branky, puk se k nám potom navíc znovu odrazil. Jenom dobře pro nás, že to bylo takhle rychlé. Udrželi jste čtvrtou pozici, je to pro vás hodně důležité?

Je. Další týmy už se na nás dotáhly, ale my se tam chceme udržet. To znamená, že teď potřebujeme zase nějakou vítěznou sérii. Úterní duel se Zlínem se ale kvůli karanténě soupeře odkládá.

Dozvěděli jsme se to až dnes. Nedá se nic dělat. Zregenerujeme, potrénujeme a budeme se do toho chtít v pátek vrátit v plné síle.