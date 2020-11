Napřed Kometa, potom Vítkovice. Plzeňské hokejisty čeká domácí dvojboj

„Sil je dost, jsme na tom dobře. Máme natrénováno a je lepší hrát než jen bruslit. Alespoň si zase vyzkoušíme, jaké to je mít dva zápasy ve dvou dnech,“ pousmál se plzeňský obránce Roman Vráblík.

Po úterním vítězství na Spartě dostal tým volno, znovu se sešel až včera dopoledne. V dobré náladě. Tým po dvou porážkách znovu zabral, dál drží v tabulce první příčku a v Praze předvedl výborný výkon.

„Z pěti zápasů venku jsme brali tři výhry, s tím jsme spokojeni. Na Spartě jsme se poučili z chyb z Třince a Karlových Varů, z naší strany to byl skvělý zápas. V tom musíme pokračovat. Zachovat si agresivitu, hrát dobře s pukem. Pak můžeme být i nadále úspěšní,“ prohlásil trenér Ladislav Čihák.

Dnes jeho tým čeká bitva proti Brnu a bude to určitě jiný zápas než na začátku října, kdy Kometa na svém ledě při svém prvním startu v sezoně podlehla Škodě jasně 3:7. „Každý zápas je úplně jiný a to platí i pro tenhle. Musíme se připravit co nejlépe. Hrát naši hru, aby se soupeř přizpůsoboval nám a ne naopak,“ plánoval Vráblík.

V minulém kole Brno padlo doma právě s Vítkovicemi 2:3, poslední gól přitom inkasovalo minutu a půl před koncem třetí třetiny. Tuhle smůlu chce v Plzni určitě zlomit.

„Musíme mít respekt. Je třeba se odrazit od toho, aby všechny čtyři lajny hrály dobře, síly se rozložily. Chceme v pátek udělat dobrý výsledek a jít pak v plné síle i na druhý zápas,“ řekl kouč Čihák.

I když se znovu bude hrát bez diváků, hráči jsou za návrat domů rádi. „Cestování teď bylo hodně. A fanoušci nám alespoň posílají vzkazy, které se promítají na kostce nad ledem. Vnímám to i na střídačce, kouknu se tam. Je těžká doba a lidi nám aspoň takhle vyjádří podporu, to je moc milé,“ děkoval Vráblík.