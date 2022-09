Kořínek vs. Bruk. Derby Plzně a Varů nabídne i pikantní střet

Na jaře to bylo přesně třicet let, co spolu váleli v jedné formaci a s hokejovou Plzní vybojovali tehdy ještě federální prvoligové stříbro. Dnes se však bývalí výborní útočníci Petr Kořínek a David Bruk postaví proti sobě.