Plzeňský kapitán Schleiss: Je jen na nás potvrdit, že jsme silnější

A bývalý mládežnický reprezentant chce hlavně dát zapomenout na poslední dva nepovedené ročníky a obměněný kádr dotáhnout do vyšších pater tabulky. A po pěti letech do play off. „Máme nové hráče i trenéry. Zvýšila se konkurence v týmu a to nás může jen posunout,“ věří Schleiss.

Do nové sezony vstoupíte s hodně změnami v týmu, jak zapadli noví hráči?

Máme spoustu nových lidí, ať už hráčů nebo v realizačním týmu. To je pro nás samozřejmě změna a já doufám, že k lepšímu. Udělali jsme přes léto hodně práce a i kluci, co přišli později, se dobře začlenili.

Vnímáte jako kapitán větší tíhu zodpovědnosti?

Být kapitánem je pro každého čest a určitá míra osobní zodpovědnosti. Tíha tam je, ale už mám „céčko“ třetím rokem, jsem v této pozici zkušenější a dokážu se s tím popasovat.

Změnilo se toho hodně s příchodem trenéra Jandače?

Pan Jandač má trochu odlišný pohled na hokej, než trenéři před ním. Několik sezon trénoval u nás i v zahraničí a také působil u národního mužstva. Je velký profesionál a jeho zkušenosti mohou tým posunout kupředu.

Po dlouhé době přišel na střídačku trenér, který není spjatý s klubem. Může i to být přínosem?

Je pravda, že předtím tady působili trenéři nějak spojeni s Plzní. V tom je nyní rozdíl, ale neřekl bych, že to hraje nějakou zásadní roli.

V přípravě se vám možná nad očekávání dařilo, zvládli jste i čtvrteční generálku proti Českým Budějovicím, je to povzbuzující?

Teď už se asi tolik neřeší výsledky, ale hlavně jak tým hraje. Samozřejmě výhry dodají sebevědomí a pomohou hlavně psychicky. Každý chce vyhrávat, ale všichni si uvědomujeme, že zatím to byla jen příprava a nemůžeme létat v oblacích. Ostrý start nás čeká až ve středu.

Je podle vás tým silnější než minulou sezonu?

Chtěl bych říct, že ano, ale osobně tyhle prognózy nemám moc rád. Důležité je, jaký bude herní projev na ledě. Tam hrajeme jenom my a je na nás, abychom potvrdili, že silnější jsme.

Jak důležitý bude pro Plzeň vstup do sezony?

Určitě to bude náročné, protože prvních sedm kol se hraje prakticky vždy po dvou dnech. Čekají nás těžké zápasy, všichni do toho půjdou naplno, proto bude začátek hodně důležitý. Pro všechny.

S jakými cíly jdete do nového extraligového ročníku? Na čtvrtfinále Škoda čeká pět let...

Vím, že je to klišé, ale musíme jít zápas od zápasu. Snažit se pracovat na tom, co jsme si nastavili, a až postupem času si klást nějaké cíle. Osobně se budu snažit dělat vše na maximum a strhnout tím i ostatní.