Druhý start, druhý gól. Výhra byla blízko, litoval plzeňský Pour

„Přišel jsem do týmu, kde jsem doma a který jel na vítězné vlně. Tentokrát jsme to nezvládli, ale v paouze se budeme snažit co nejlépe připravit na další fázi sezony,“ uvedl 23letý Pour po porážce 2:3 ve Vítkovicích na nájezdy.

Dvakrát jste vedli, mrzí vás, že máte nakonec jen bod?

Bylo to vyrovnané utkání. První třetina se hrála v režii Vítkovic, pak jsme se zvedli a vrátili do hry. Ale vítězství bylo celkem blízko, mrzí nás, že máme pouze bod.

Vy jste ve třetí části zvyšoval na 2:1, ale byl to šťastný gól, že?

Snažím se tlačit do střelby. Byla tam teč od obránce, pak puk skočil před gólmanem o nerovnost na ledě. To v plánu určitě nebylo, ale bez střely branka nepadne.

U dvou vašich gólů došlo na videorozhodčího. Trefu Hrabíka neuznal, tu Schleisse ano. Jak jste to na střídačce vnímali?

Nelámali jsme si s tím hlavu. Když video funguje, tak najde, jestli to regulérní gól je nebo není. A Kryštof (Hrabík) nám v té první situaci sám říkal, že to platit určitě nebude, že do puku před brankou kopl bruslí.

V prodloužení jste opět zkusili hru bez gólmana. Jak se vám tenhle risk zamlouvá?

Tohle je na trenérech. Ale kdo neriskuje, nemůže vítězit. Měli jsme tam tlak, nějaké střely, nevyšlo to. Gólman sice chybí, ale máme o jednoho hráče víc, můžeme si na ledě vyhovět. Samozřejmě, může se to blbě odrazit a soupeř vás potrestá, ale tohle k tomu patří.

Rozhodila vás rozbitá rolba, která protáhla pauzu před nájezdy? Vy jste svůj neproměnil.

To se stane. Bylo to trošku delší, ale soustředil jsem se na sebe, abych uspěl. Nepovedlo se.