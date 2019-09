Janus držel Litvínov. Plzeňskému drtivému náporu nakonec podlehl

„Lítalo to tam, měli jsme spoustu šancí, bohužel to bylo otevřené až do konce. Jsem rád za tři body, ale některé věci si musíme rozebrat. Apeluji hlavně na zlepšení přesilovek, dnes jich bylo hodně,“ mínil trenér Škody Ladislav Čihák.



Přesto právě v početní převaze padl vítězný gól. To měl Litvínov na ledě o dva hráče méně a 43 vteřin před koncem úvodní třetiny po rychlé kombinaci skóroval Mertl.

Celkem sedm výhod o jednoho muže však zůstalo z domácí strany nevyužito. „Soupeř nás celý zápas tlačil, dohromady celou třetinu jsme hráli v oslabení. To nám vzalo spoustu sil a ty nám pak scházely k nějakému zkorigování výsledku,“ řekl trenér Vervy Jiří Šlégr.

Plzeňský gólman Frodl byl skoro bez práce, ještě za stavu 0:0 ale předvedl v oslabení skvělý zákrok proti osamocenému Hüblovi. A ve třetí části, kdy měli domácí stále těsný náskok, ustál i šanci Ščotky. Litvínovský bek se před ním v přesilovce zjevil zcela sám, ale přestřelil.



To výčet domácích šancí by popsal celý zápisník. Jenže hostující gólman Janus předváděl skvělé kousky. A měl i štěstí, obránci Čerešňák s Moravčíkem pálili každý hned dvakrát do břevna či tyče. „Janus měl skvělý den. I štěstí. Já dnes při střelbě vyzkoušel všechny strany, spodní i horní část branky. Dvakrát se Janus jen ohlédl, jenže já také, když to skončilo na tyči a ruce nad hlavu jsem zvednout nemohl,“ litoval Michal Moravčík.

Na konci druhé třetiny tým vystrašil zákrok na kapitána Gulaše. Ščotka ho zezadu tvrdě narazil na mantinel a útočník Škody se sbíral z ledu jen s pomocí lékařů. „Ale je to tvrdý chlapík a správný kapitán. V kabině se otřepal a pak ho byl zase plný led,“ chválil Čihák. Právě Gulaš nakonec rivala zlomil. Pour mu posunul puk před branku a lídr Plzně bekhendem překonal ležícího Januse. „Ale na finální fázi musíme zapracovat,“ plánoval kouč Škody.