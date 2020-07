Pauza byla dlouhá, do kabiny jsem se těšil, říká Mertl

V posledních měsících si vyzkoušel i „nehokejovou“ roli, doma pomáhal dětem s přípravou do školy.



Jak jste se během koronavirové pandemie osvědčil jako domácí učitel?

Tady musím pochválit manželku, protože v tomto ohledu dělala všechny věci do školy ona. Já jsem maximálně připravil počítač, když byla výuka po internetu. Rád si s dětmi něco zopakuji, třeba věci z matematiky, protože ta mi ve škole docela šla. Jinak se do větších akcí pouštět nebudu. (smích)

A co se hokeje týče? Chyběla vám parta?

Pauza byla docela dlouhá, takže na kabinu jsem se určitě těšil, atmosféra v ní je vždycky super. Asi každý hokejista má tohle rád.

Jste spokojený s tím, jak se plzeňský tým obměnil?

Něco se sice změnilo, ale šlo jen o dva nebo tři hráče, žádný velký zásah to nebyl. Je samozřejmě dobře, že jádro zůstává tak nějak pořád stejné.

Tradičně jste absolvoval suchou letní přípravu individuálně. Trénoval jste i s kamarádem Milanem Gulašem?

S Milanem jsme chodili společně na led, tam jsme se pravidelně potkávali. On měl pak vlastního kondičního trenéra, já také, takže jinak jsem se připravoval sám. Vím, že je to potřeba, takže se každý rok snažím připravovat poctivě.

Kvůli dřívějšímu ukončení sezony se protáhl čas na přípravu. Měnil jste své tréninky?

Ze začátku bylo samozřejmě nějaké volno, ale potom jsem se do přípravy celkem rychle zapojil. Cvičil jsem pozvolna s vlastní vahou, až potom jsem se opřel do toho, jak trénovali kluci v Plzni. Snažil jsem se dělat to samé. Po celou dobu jsem nic nevynechával, jen víkendy jsem si dělal volné, ale jinak jsem se snažil vše plnit.

Jak se osobně ohlížíte za uplynulým ročníkem?

Úvod nebyl špatný. První společnou sezónu, kterou jsme v Plzni spolu s Milanem Gulašem odehráli, nám to šlo možná o malinko víc. I když Milan vlastně řádí každý rok. Konec sezóny jsem měl horší, tam to bylo asi slabší. Tahle sezona už je pryč, je to historie, tak bych se za tím moc neohlížel. Určitě bych chtěl navázat na produktivní výkony z předešlých let i v dalším ročníku. Tak to chce asi každý hráč, je to jeho vizitka, všichni chtějí být úspěšní.

Strhává Milan Gulaš na ledě pozornost více na sebe?

Samozřejmě, asi všichni už vědí, jakou mám já povahu. Ať má radši tu pozornost Milan.

Do extraligy se po letech vrátil českobudějovický Motor, se kterým jste z minulosti hodně spjatý. Sledujete jej?

Motor jsem sledoval celou dobu. Jsem moc rád, že je zpátky v extralize, protože jsem Budějovičák. Je to jen dobře jak pro město, tak pro fanoušky. Celý klub si postup do extraligy rozhodně zasloužil. A že se výš dostali bez odehrání play off, na to už se historie ptát nebude.

Přemýšlíte o tom, že se v budoucnu do Motoru vrátíte?

V Plzni jsem samozřejmě moc spokojený, chci si všechno splnit tady. Co bude potom, nikdo neví. Uvidíme, jak to bude podle nabídky a poptávky. (smích)