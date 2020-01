Takové věci nesmím předvádět, kál se po obří hrubce Kantner

„Porážka 2:5 hovoří za vše, z naší strany to nebylo dobré. Odskočili nám o dva góly, pak se to těžko dotahovalo,“ uvedl 21letý Kantner.



Vyčítáte si hodně tu přihrávku, po které Plekanec na konci úvodní části zvýšil na 3:1?

Vyčítám si to strašně. Byla to hloupost, nesmysl. Pár vteřin před koncem třetiny nám odskočili o dvě branky, i to možná rozhodlo.

Když jste pak ve druhé třetině snížil na 3:2, byla to alespoň malá satisfakce za tu chybu?

Nevím. Spíš to přebíjí ta nahrávka. To se v dospělém hokeji nedělá a nemůžu takové věci předvádět.

Ve druhé části jste přitom Kometu přestříleli jasně 13:3.

To byla škoda. Kdybychom dali gól na 3:3, mohlo to být zajímavější. Místo toho dalo Brno čtvrtou branku a pak už si to pohlídalo.

Oba góly jste vstřelili z přesilovek, máte v nich skvělou úspěšnost. A Milan Gulaš nabral další dva body za gól a asistenci. Ukázal znovu svoji sílu?

Musím říci, že při tom mém gólu to zrovna nebyla moc dobře sehraná přesilovka. Vzniklo to z nějaké situace, že se puk odrazil od mantinelu a byla z toho akce dva na jednoho. Nicméně Milan znovu ukázal, jaký je to velký hráč. Připravil mi gólovou pozici, předtím sám skóroval. To hovoří za vše.

Občas se na ledě jiskřilo, byl to hodně vyhrocený zápas?

To si nemyslím. Nebylo tam nic zákeřného, něco navíc. Snažili jsme se soupeře dohrávat, oni také, to k hokeji patří. Nic vyhroceného.

Za sebou ale máte nepovedený víkend. V Liberci porážka 1:7, v Brně 2:5. Co s tím?

Zapomenout, nic víc se dělat nedá. Kdybychom si alespoň mohli říci, že to herně bylo dobré. Jenže to se nedá, bylo to naprosto šílené...

Proč se vám tak nedaří ve venkovních zápasech?

Asi jsme z nich pos... Tak bych to viděl, musíme se zlepšit. Jestli je to prostředím, nevím. Nedokážu si vysvětlit, proč to tak je.