Hlavaj chtěl mezi střelce. Asi se to trenérům nebude líbit, ale budu to zkoušet dál

Nejprve ve třetí třetině za nerozhodného stavu 2:2 zpackal rozehrávku a jeho krajan Gríger zakončoval do odkryté části branky. Ale Hlavaj se ještě fantasticky přesunul a puk zkrotil v lapačce. Stejní aktéři byli v akci také 26 vteřin před koncem. To už Škoda vedla 4:2, hosté riskovali při power play a domácí gólman chtěl poslat puk do odkryté klece Energie. Jenže znovu trefil jen dojíždějícího Grígera, který už tentokrát dopravil kotouč do sítě.

Plzeňští hokejisté se radují ze vstřeleného gólu.

„Vedli jsme o dva góly, tak jsem šel do toho. Kdy jindy si to vyzkoušet? A i když to dopadlo špatně, budu to pokoušet znovu. Asi se to trenérům nebude líbit, ale budu to zkoušet dál,“ culil se do televizních kamer dvaadvacetiletý Hlavaj po vydřené výhře 4:3.

Ale popravdě, kdyby hosté ještě stihli skóre srovnat, u trenérů by mu to tak snadno neprošlo...

„Byla tam z naší strany spousta chyb, mezi ně patřila i tahle. Zbytečně jsme si konec zkomplikovali,“ mínil plzeňský kouč Petr Kořínek. „Samozřejmě, kdyby mu to vyšlo, je hrdina. Ale my teď zrovna nejsme v situaci, kdy by se takto mělo riskovat. Interně jsme si to vyřešili. Ale jinak nás Sam podržel, máme tři body, takže dál bych to neřešil,“ doplnil kapitán Jan Schleiss.

Právě Hlavaj totiž po dvou třetinách držel týmu naději na ukončení šestizápasové série porážek. Energie v první části odskočila do vedení 2:1 a ve druhé části mohla náskok navýšit, ale gólman Škody všechny šance pochytal.

„Dvakrát jsme museli dotahovat, po dvou třetinách jsme byli v těžké situaci,“ uvedl Kořínek. Plzeň nastartovala využitá přesilovka v úvodu třetí části, kdy Schleiss zblízka doklepl odražený puk do branky. Pak hosty zlomily dvě rány obránců. V 54. minutě Bučko první trefou za Plzeň přetočil skóre na 3:2, od modré pálil přesně k pravé tyči, od které se puk odrazil za čáru. A o dvě minuty později Lev třetí asistencí večera nabil Laaksovi a finský bek zamířil tvrdě pod břevno.

„Jsme zklamaní, že nemáme ani bod. Tři góly jsme dostali po střelách od modré čáry a některé z nich mi přišly laciné,“ povzdechl si karlovarský trenér David Bruk.

Obránci Škody totiž zařídili hned tři góly ze čtyř, v první části srovnával na 1:1 mladík Malát. „Bylo to hektické, vyhecované. Body potřebují oba týmy a my jsme za vítězství strašně rádi,“ řekl Kořínek.

Před reprezentační pauzou Škoda poskočila na desátou příčku. A s Karlovými Vary se za necelé dva týdny utká znovu, tentokrát v německém Klingenthalu pod širým nebem a skokanskými můstky.