Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Potvrdila se tak páteční slova pardubického trenéra Filipa Pešána po na první pohled přesvědčivé výhře 6:2, že skóre je zavádějící a neodpovídá. Hned druhý den Sparta ve všem přidala a dovolila toho domácím minimum. Obzvlášť v první třetině.
„Sparta byla do druhého zápasu od začátku lépe nastavená, chtěla výhru víc než my. Nám se první třetina nepovedla a stála nás zápas,“ uvědomoval si Sedlák.
Váš tlak se potom v průběhu zápasu stupňoval, ale vyrovnání nepřišlo...
Asi nám chyběla lepší koncovka, musíme se víc tlačit do brány. Jak jsem říkal, rozhodla první třetina. Když takhle začnete, tak se pak štěstí otočí zády. Musíme si dát velký pozor, příště být v šancích daleko klidnější a proměnit je.
Byla Sparta o hodně jiná než v pátek?
Já si nemyslím, že by nějak změnila hru. Možná v té první třetině maličko víc bruslila, ale spíš to bylo o nás. Opravdu špatně jsme začali a Sparta toho využila.
Minimálně se ale zdálo, že soupeř chodil víc do těla.
Těžko říct. Jinak to vypadá z tribuny a jinak od ledu. Já nevnímám všechna střídání, soustředím se na sebe a ne vždycky vidím všechno. Sparta nás možná trochu přitlačila, ale nemyslím si, že by to byl zas tak velký rozdíl.
Opět jste si nepohlídali jeden z prvních brejků soupeře a pak jste poprvé v play off inkasovali v oslabení. Šlo o rozhodující momenty?
Vždycky je hodně důležité si v zápase v těchto situacích umět pomoci. Minulý zápas nám to vyšlo, teď zase Spartě. Musíme se podívat na video a dobře se připravit na další zápasy.
Jak se co nejlépe nachystat na úterní a středeční odvety v Praze?
Hodně odpočívat, dát si dobré jídlo, dobře spát, udělat si jeden kvalitní trénink... A především se dobře připravit v hlavě, protože nás čekají další opravdu těžké zápasy.