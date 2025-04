Čerešňák o derby: Už loni to bylo vyhrocené, nevím, jestli to ještě má kam jít

„Potkali jsme se už loni ve čtvrtfinále (Dynamo postoupilo 4:1 na zápasy) a bylo to opravdu hodně vyhrocené. Fakt nevím, jestli to vůbec ještě má kam jít,“ usmíval se pardubický obránce Peter Čerešňák.

Díky postavení v tabulce po základní části série začíná ve čtvrtek v 18 hodin v Hradci, do Pardubic se pak přesune začátkem příštího týdne. „Bude to mít všechno. Hlavní bude zachovat chladnou hlavu a držet se herního plánu, který máme. Věřím, že tu sérii zvládneme,“ nepochyboval Čerešňák.

Derby v play off je motivace sama o sobě, další chuť do hry jistě přidá víc než týden dlouhá pauza, že?

Je pravda, že čekání na zápasy v téhle fázi sezony je delší než v reprepauzách. Bavili jsme se o tom několikrát i v kabině, že nám to přijde jako věčnost. Ani nevím, kolik dní přesně jsme zase stáli. Musíme hlavně začít jednoduše a rychle se dostat do zápasového tempa.

Bude hodně těžké uhlídat emoce, když jde o souboj rivalů? Minimálně mezi fanoušky půjde o hodně vyhrocenou sérii.

Je to padesát na padesát. My to v kabině trochu řešíme taky, bude se hrát derby, ale je to pořád jen hokej. Rozhodovat se bude na ledě, ne v hledišti ani na sociálních sítích.

Hradec má za sebou divoké čtvrtfinále s Boleslaví, která už měla nakročeno k postupu. Sledoval jste tenhle souboj?

Sledoval, rád se koukám i na ostatní zápasy.

Co jste říkal na ten sporný gól? Jak byste se cítil v kůži Boleslavi?

Šíleně, stala se obrovská chyba. Možná to zlomilo celou sérii, ale to už se nedozvíme. Zaslouženě došlo na sedmý zápas.

Boleslav zvládla první dva zápasy v Hradci urputnou obranou, což třeba zrovna Pardubicím moc nesedí.

Uvidíme, jsme připravení na všechno. Hráli jsme proti sobě už hodněkrát, víme, co čekat od Hradce, Hradec ví, co čekat od nás. Hraje agresivně, hráči výborně bruslí, lítají po ledě. Budou rozhodovat detaily a speciální týmy. Klasické derby.

Play off ale vyhrávají hlavně obrany. Viz Kometa v prvním semifinále s devíti střelami na bránu.

Je to jeden ze způsobů, každý nějak hraje. Počítají se výhry a nakonec Brno může být vysmáté. Má první bod, o to jde.

Pardubice ve čtvrtfinále přejely Motor 4:0, získali jste díky tomu to správné nastavení a sebevědomí?

Věřím, že ano. Asi málokdo čekal, že to zavřeme takhle rychle, ale ukázali jsme sami sobě, že dokážeme vyhrávat důležité zápasy a věřím, že v letošním play off to ještě není všechno.

Využijete během aktuální série krátkou vzdálenost mezi městy a necháte si domácí zázemí, nebo budete zůstávat v Hradci?

Po prvním zápase tam zůstáváme. Je lepší se ráno vzbudit a jít na rozbruslení na stadion, na kterém se večer hraje zápas. Loni jsme to tak měli taky, udržujeme stejný režim.