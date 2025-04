Všichni dřeme jako kráva, hlásí útočník Dynama Kondelík. Finále zatím neřeší

Hokejové Dynamo prošlo za poslední měsíce extrémní proměnou. Jako by se potvrdila teze, že hvězdy se v základní části tak trochu nudí. V Pardubicích jsou především kvůli velkým zápasům o titul.

A pomyslné tlačítko pro „play off mód“ na jaře podle všeho skutečně stiskli.

Roman Červenka je s deseti body nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů, obránce Libor Hájek jich má pět a třeba Jakub Zbořil přestal dělat zbytečné chyby.

Do toho se v podstatě v životní formě nachází Roman Will. Ten v play off vévodí všem brankářům s úspěšností zákroků 95,74 % a fantastickým průměrem 1,21 obdrženého gólu na zápas. V posledních dvou navíc nepustil ani jeden a celkem solidně Dynamu zametl na cestě do finále. Po domácích semifinálových výhrách 4:0 a 2:0 totiž Pardubice vedou nad Hradcem Králové už 3:1 na zápasy.

„Willda je jednoznačně naším nejlepším hráčem. Všichni víme, že když už uděláme nějakou chybu, tak je vzadu ještě on. Působí nesmírně klidně a celému týmu tím dodává jistotu,“ pochvaloval si pardubický útočník Jáchym Kondelík.

Ve čtvrtek bude mít se svým týmem možnost přidat poslední potřebný dílek a oslavit postup. Hraje se od 18 hodin v Hradci Králové.

„O finále ale rozhodně nikdo z nás v kabině nemluví. Pořád hrajeme těžkou sérii s Hradcem, musíme tam přijet pokorně, jako by to byl první zápas. Jet naplno a udělat maximum,“ burcoval Kondelík.

Stanislav Škorvánek staví betony do cesty střele Jáchyma Kondelíka.

Přesně tenhle plán zatím Dynamu v letošním play off vychází. Bylo by však nefér tvrdit, že za to může jen pár jmen zmíněných v úvodu. Viditelně „hrabat“ začali i ostatní.

„Všichni dřeme jako kráva,“ přisvědčil Kondelík. „Největší prim hraje klid celého týmu, každý ví, co má dělat. Skáčeme po hlavě do střel a žije tím celá střídačka,“ těšilo Kondelíka.

Pomohla únorová krize

A zná důvod. Podle něj za to může děsivá bilance devíti prohraných zápasů z jedenácti v závěru základní části.

„Myslím, že to bylo to nejlepší, co se nám mohlo stát. Nemůžu si pomoci,“ uvažoval dvoumetrový forvard. „Loňskou základní část kluci prošli bez větších problémů a bylo pak pro ně těžké reagovat na prohry, protože na ně nebyli zvyklí. My jsme si sáhli na úplné dno. Máme za sebou to nejtěžší období a v konečném důsledku nás to může jen posílit. Alespoň jsme si to takhle v kabině říkali už v tom únoru. A troufnu si tvrdit, že se to ukazuje,“ dodal.

Sám dal v play off zatím dva góly, ten poslední v úterý do prázdné brány, když bekhendem přes celé hřiště pečetil na 2:0.

„Ani jsem nemířil, ale jsem rád. Na tribuně navíc byly mamka se ségrou, které stihly přijet po práci, takže o to to bylo lepší,“ měl radost Kondelík.

Skóre v tom samém zápase otevíral jeho parťák z lajny Miloš Kelemen, ten taktéž bekhendem překvapil Stanislava Škorvánka po vyjetí zpoza brány.

„Naše hlavní role s Kelem a Nickem Jonesem je jezdit po ledě jako blázni, dobře soupeře napadat a být silní v rozích. Zatím se to daří a dali jsme i nějaké góly, takže super. Snad to bude pokračovat,“ přál si Kondelík.

Pardubičtí hokejisté se radují z výhry ve třetím zápase semifinále proti Hradci Králové.

Ještě jedna věc žene nejen tuhle trojici dopředu. Hrozivé zranění Lukáše Sedláka, které se odehrálo ve třetím semifinálovém zápase. Podkopnutí u mantinelu od Martina Pláňka a následný pád na hlavu vypadal šíleně. Noc pak musel pardubický kapitán strávit v nemocnici na pozorování. Do ní odjel přímo ze zápasu sanitkou.

„V tomhle ohledu jsou dvě domácí výhry nad Hradcem hořkosladké. Jako zásadní dobrou zprávu beru to, že už je doma a bude v pořádku. Vyhráli jsme i pro něj,“ hlásil Kondelík.

Kapitán přijel pozdravit

Sedlák si navíc všechny přijel zkontrolovat hned po propuštění. „Podle mě se před tím nestavil ani doma. Rovnou z nemocnice přijel za námi do kabiny, chudák s límcem na krku. Svědčí to o jeho charakteru a o tom, jaký jsme tým,“ líčil Kondelík.

Vůbec nejzásadnější pro dvě pardubická vítězství bylo, že se hráči Dynama nenechali strhnout emocemi a nesnažili se zákrok na Sedláka za každou cenu pomstít.

„Všichni víme, o co hrajeme a ani sám Sedlo by nechtěl, abychom po ledě lítali s krvavýma očima. V jednu chvíli to samozřejmě bylo těžké uhlídat, protože celá ta situace vypadala strašně, ale pak už to bylo v pohodě,“ popisoval Kondelík.