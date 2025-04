„Bolí to hrozně moc. Tady před vámi jsem se nad tím pousmál, ale to trochu hraju. Nerad bych se rozbrečel,“ netajil Will. „Čtvrté stříbro, to už je opravdu hodně. Bolí to,“ opakoval.

Slzy neskrýval loni po prohře v sedmém finále s Třincem 1:2 po prodloužení. U střídaček brečel v objetí svých dvou dětí a manželky. Letos vypadal na první pohled smířenější, ale okamžitě to odmítl.

„Smířenější rozhodně nejsem. (odmlčí se) Moc mě to mrzí, věřil jsem, že to tentokrát zvládneme,“ smutnil Will.

Na druhou stranu máte extraligovou medaili třetí rok po sobě, tedy z každé sezony v Pardubicích. To není neúspěch?

Bez debat. Každá medaile znamená úspěch, před sezonou ji nikdo nemá garantovanou. Klub je nastavený správně, měl slabší období, ale zase jsme byli v sedmém zápase finále. Nesmírně si toho vážím, ale je strašná škoda, že jsme nedosáhli na zlato.

Jak ledová sprcha byl gól na 1:0 pro Brno? Měli jste ohromný tlak a prakticky po prvním protiútoku jste prohrávali.

Tak nějak jsem počítal s tím, že na tohle musím být připravený. Na můj vkus mělo Brno hodně střel jen v prvním a druhém zápase série, potom už hrozilo převážně právě z protiútoků. Chystal jsem se na to a dělal jsem to nejlepší, co jsem mohl.

Jak rychle jste tenhle moment dokázal hodit za hlavu?

Hned. Pořád jsem věřil. Když jsme šli do třetí třetiny za stavu 0:1, tak jsem nepochyboval, že dva, nebo tři góly dáme. Nepovedlo se to, ale už se nedá nic dělat. Já zmůžu jenom část výsledku, na kterou jsem se soustředil celé play off.

Američan Peter Mueller (vpravo) z Komety překonává pardubického gólmana Romana Willa v sedmém finále hokejové extraligy.

Vaše výkony byly opravdu téměř bezchybné, koncentrované. Kouše se pak porážka o to hůř?

Chytání je moje práce. Šel jsem do sezony s tím, že se chci nachystat hlavně na boje o titul. Když to řeknu blbě, tak jsem byl připravený obětovat nějaké zápasy v základní části. Osobní cíl jsem si splnil a je fakt škoda, že to nedošlo až na vrchol, protože kluci hráli fantasticky. Všichni se shodneme na tom, že dívat se na nás v play off byla radost. Zase jsem zažil dva nejkrásnější měsíce v roce.

Prohraný sedmý zápas doma to ale celé trochu kazí, že?

Celé finále rozhodoval ten, kdo dal gól na začátku. Já věřil, že se to povede nám, ale nic tam nespadlo. Protějšek Michal Postava odchytal skvělý zápas a Kometa zaslouženě vyhrála.

Jak byste výkony Michala Postavy okomentoval?

Je výborný. Mladý kluk, který má všechny potřebné parametry. Výšku, techniku a hned ve své první sezoně vychytal titul, navíc s nulou v posledním zápase. Moc mu držím palce do jeho další kariéry. Klobouk dolů.

Ovlivnil vás nějak čtvrtý a pátý zápas série, kdy jste dostal dohromady 11 gólů?

Myslím si, že ne. V play off je jedno, jestli prohrajete 0:1, nebo 0:10. Pořád ztrácíte jeden bod. V každém dalším zápase po prohře jsem se cítil dobře, prostě to dopadlo, jak to dopadlo.

K čemu se teď upnete?

K rodině a dětem, to je samozřejmé. Pár dní to teď budeme doma prožívat a bude nám smutno, hlavně děti všechno vnímají možná ještě víc než já. O to teď pro mě bude těžší.