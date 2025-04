„Pro mě určitě jo. Ten příběh byl možná spíš víc v médiích než mezi námi. My jsme hráli hokej a chtěli vítězství pro naše týmy,“ přemítal Sedlák po finálové sérii.

Všechno odstartovalo hned v prvním zápase, když pardubický kapitán Pospíšila trefil na koleno ve středu hřiště a ten odkulhal do kabin. Do druhé partie nenastoupil vůbec a v novinách pak prohlašoval, že Sedlák u něj ztratil respekt a půjde po něm. A šel.

„Chápu to, je to hokej, nic nestandardního. Kristián i já jsme se snažili být pro svůj tým co nejplatnější a tohle k tomu patří. Na ledě chceme vyhrát, ale mimo mantinely máme jiné životy. Kdybychom se teď potkali, je to v pohodě,“ líčil Sedlák.

Do roka a do dne musel hlavně skousnout další nepříjemnou porážku v sedmém finálovém zápase na domácím ledě. Loni s Třincem 1:2 po prodloužení, letos s Kometou 0:3.

„Bolí to úplně stejně. Jediný rozdíl je možná v tom, že teď jsme prohru tušili už pár minut před koncem. Bylo jasné, že 0:3 už asi nedotáhneme, zatímco s Třincem konec přišel náhle v prodloužení. Jinak to bylo podobné, my měli tlak a soupeř dával góly,“ porovnával Sedlák.

Hráči Dynama smutní po porážce v sedmém zápase.

Dynamo se snažilo dotahovat od 13. minuty, když prakticky první útok Komety v zápase zužitkoval Peter Mueller. Jeho jediný gól ve finále byl hned vítězný.

„Na začátku první třetiny jsme měli výborné šance, dorážky. Nebylo tomu co vytknout. Hráli jsme dobře i po tom inkasovaní, ale Kometa pak využila přesilovku a už to bylo opravdu těžké,“ mrzelo Sedláka.

V globálu podle něj Dynamu zlomil vaz čtvrtý zápas v Brně. Pardubice po hattricku Jana Mandáta, který konečnou porážku velmi obrečel, vedly ve 12. minutě 3:1, ale nakonec utkání ztratily 4:7.

„To jsme jednoznačně měli dotáhnout. A taky první zápas doma. V něm jsme dlouho vedli 1:0, ale Kometa pak na konci vyrovnala a otočila v prodloužení. To byly podle mě zlomové momenty celé série,“ dumal Sedlák. „Brno bylo ve finále trpělivé a čekalo na šance, které proměnilo,“ dodal.

Co teď? Dynamo bere třetí „placku“ v řadě, což sice může působit hezky, nicméně medaile ani jednou neměla vytouženou barvu. Vzhledem k ekonomické síle klubu a každoročním ambicím jde o velké zklamání a další neúspěch.

„Všichni jsme z toho smutní, ale nezbývá nám nic jiného, než si chvíli odpočinout, začít trénovat a příští rok to zkusit znovu. Nic jiného v našich životech teď není. Alespoň ne v těch hokejových,“ krčil rameny Sedlák.

Trochu zlepšit si ho může na květnovém šampionátu v Dánsku, kde budou Češi obhajovat zlato z Prahy. Kouč reprezentace Radim Rulík už volal. „Mluvili jsme spolu před finálovou sérii, ptal se mě hlavně na můj zdravotní stav, který není ideální. Teď si asi popovídáme znovu a uvidíme, jak to dopadne,“ říkal Sedlák.