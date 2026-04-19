Tipsport extraliga 2025/26

Cítit se komfortně, to by byla sebevražda, říká Sedlák. Konflikty? Spíš pro novináře

Marek Votke
  22:20
Závěr okořenil ostrý pěstní souboj domácího Patrika Poulíčka s Petrem Sikorou. Během úklidu kaluže krve z ledové plochy už se však Pardubice mohly ve druhém finále hokejové extraligy těšit z výhry 4:2 a z vedení nad Třincem 2:0 na zápasy.
Pardubický útočník Lukáš Sedlák

Pardubický útočník Lukáš Sedlák | foto: ČTK

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.
Pardubický Roman Červenka slaví gól ve druhém finále proti Třinci.
Třinečtí hokejisté se radují z gólu Martina Růžičky.
Potyčka mezi třineckým Davidem Musilem (vlevo) a Janem Košťálkem z Pardubic
13 fotografií

„Závěr utkání byl vyhrocený a asi každý tušil, že za rozhodnutého stavu se něco takového nejspíš semele. Patrik odvedl skvělou práci, všichni se k tomu dobře postavili. Na nějaké konflikty ale musí každý okamžitě s hvizdem zapomenout. Pokud ne, tak je to špatně,“ upozorňoval pardubický kapitán Lukáš Sedlák.

Opravdu to jde? Nehrozí ve třetím zápase další pokračování podobných konfliktů?
Půjde úplně o jiný zápas. Nemá cenu se zaobírat konkrétními hráči a bát se, že budou zase něco vyvolávat. Ať už je to ten, nebo ten. My potřebujeme hrát náš hokej a soustředit se na sebe. Podobné momenty v sérii máte rádi spíš vy novináři. My na to nesmíme reagovat, pokud ano, tak nás to bude jen odvádět od hokeje. To by nebylo dobré.

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Co bylo podle vás důvodem k bitce mezi Poulíčkem a Sikorou?
Je to klasické zakončení každého zápasu v play off. Nic speciálního.

Až ve třetím finále za poslední tři roky jste zvládli vyhrát úvodní dva domácí zápasy série. Můžete se teď cítit komfortněji?
Doufám, že se tak rozhodně nikdo z nás cítit nebude. To by byla sebevražda. Stav série 2:0 nás nesmí zajímat, protože náš výkon zdaleka nebyl ideální. Ve středu v Třinci k tomu musíme přistoupit ještě lépe, ukázat si na videu, co fungovalo, co ne a znovu chtít vyhrát. A teď si hlavně odpočinout.

Třinec vás poměrně výrazně přestřílel (37:21), ve druhé třetině dokázal dotáhnout dvoubrankové manko. Co nakonec rozhodlo ve váš prospěch?
Podle mě trpělivost. Ty dva góly byly hloupé, po hrubých chybách. V celé druhé třetině jsme od sebe zbytečně odhazovali puky a Třinec dobře forčekoval. Nešlo to podle představ, ale na střídačce jsme se neustále přesvědčovali o tom, že další šance přijdou. A když přišly, tak jsme je využili.

Pardubický Lukáš Sedlák překonává ve druhém finále třineckého gólmana Ondřeje Kacetla.

Děkovat opět můžete Romanu Červenkovi, který má další tři body za dva góly a nahrávku na vaši trefu...
Hraje výborně. Vždycky je ve správný čas na správném místě. Je to šikovný a chytrý hráč, má cit pro zakončení, ví, kdy co zvolit, jak hráče obejít.

Učíte se od něj?
Já asi moc ne, spíš mimo led. Jsme každý jiný typ hráče, umíme si vyhovět, ale je pro mě docela těžké si z jeho hry brát něco konkrétního. On má svoje přednosti, já zase svoje.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

19. dubna 2026  21:17

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

19. dubna 2026  21:10

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

19. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:21

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

19. dubna 2026  19:16

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

Pardubická radost po gólu Spartě ve semifinále play off.

Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení...

19. dubna 2026  16:18

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

Český hokejový brankář Jiří Patera udržel poprvé v sezoně v nižší AHL čisté konto. V sobotu pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství Abbotsfordu na ledě Ontaria 2:0 a byl vyhlášen první hvězdou...

19. dubna 2026  12:20

Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

Obránce Jakub Kindl v dresu Bordeaux

Hokejový obránce Jakub Kindl slaví zisk titulu ve Francii s Bordeaux. Jeho tým vyhrál v sobotu večer páté finálové utkání na ledě Grenoble 5:2 a ovládl sérii 4:1. Bordeaux se dočkalo premiérového...

19. dubna 2026  12:03

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Pardubický útočník Martin Kaut

Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila...

19. dubna 2026  11:18

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil....

18. dubna 2026  22:40

