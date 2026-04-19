„Závěr utkání byl vyhrocený a asi každý tušil, že za rozhodnutého stavu se něco takového nejspíš semele. Patrik odvedl skvělou práci, všichni se k tomu dobře postavili. Na nějaké konflikty ale musí každý okamžitě s hvizdem zapomenout. Pokud ne, tak je to špatně,“ upozorňoval pardubický kapitán Lukáš Sedlák.
Opravdu to jde? Nehrozí ve třetím zápase další pokračování podobných konfliktů?
Půjde úplně o jiný zápas. Nemá cenu se zaobírat konkrétními hráči a bát se, že budou zase něco vyvolávat. Ať už je to ten, nebo ten. My potřebujeme hrát náš hokej a soustředit se na sebe. Podobné momenty v sérii máte rádi spíš vy novináři. My na to nesmíme reagovat, pokud ano, tak nás to bude jen odvádět od hokeje. To by nebylo dobré.
Co bylo podle vás důvodem k bitce mezi Poulíčkem a Sikorou?
Je to klasické zakončení každého zápasu v play off. Nic speciálního.
Až ve třetím finále za poslední tři roky jste zvládli vyhrát úvodní dva domácí zápasy série. Můžete se teď cítit komfortněji?
Doufám, že se tak rozhodně nikdo z nás cítit nebude. To by byla sebevražda. Stav série 2:0 nás nesmí zajímat, protože náš výkon zdaleka nebyl ideální. Ve středu v Třinci k tomu musíme přistoupit ještě lépe, ukázat si na videu, co fungovalo, co ne a znovu chtít vyhrát. A teď si hlavně odpočinout.
Třinec vás poměrně výrazně přestřílel (37:21), ve druhé třetině dokázal dotáhnout dvoubrankové manko. Co nakonec rozhodlo ve váš prospěch?
Podle mě trpělivost. Ty dva góly byly hloupé, po hrubých chybách. V celé druhé třetině jsme od sebe zbytečně odhazovali puky a Třinec dobře forčekoval. Nešlo to podle představ, ale na střídačce jsme se neustále přesvědčovali o tom, že další šance přijdou. A když přišly, tak jsme je využili.
Děkovat opět můžete Romanu Červenkovi, který má další tři body za dva góly a nahrávku na vaši trefu...
Hraje výborně. Vždycky je ve správný čas na správném místě. Je to šikovný a chytrý hráč, má cit pro zakončení, ví, kdy co zvolit, jak hráče obejít.
Učíte se od něj?
Já asi moc ne, spíš mimo led. Jsme každý jiný typ hráče, umíme si vyhovět, ale je pro mě docela těžké si z jeho hry brát něco konkrétního. On má svoje přednosti, já zase svoje.