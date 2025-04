„K hokeji nemám vůbec nic. Nic vám k němu neřeknu,“ spustil na pozápasové tiskovce pardubický kouč Miloslav Hořava. „Všechno je na druhé koleji, mám jenom strach o zdraví Lukáše Sedláka, to je to hlavní,“ dodal.

Byl viditelně plný emocí. Martin Pláněk v sedmé minutě duelu pardubického kapitána podkopl u mantinelu a Sedlák šel nekontrolovaně hlavou na led. Hřiště pak opouštěl nehybně na nosítkách se zafixovanou krční páteří. Podle klubového vyjádření je stav českého reprezentanta stabilizovaný.

Pláněk dostal trest do konce zápasu a nechybělo mnoho, aby se na něj pardubičtí nesesypali u střídaček. „To bylo na zápase úplně to nejtěžší, uhlídat je, aby se něco nestalo. Nepamatuju si, kdy jsem takovou situaci zažil naposledy. Klobou dolů, jak to naši hráči zvládli,“ řekl Hořava.

Dynamo se dokázalo zkoncentrovat a Hradec v zápase k ničemu nepustilo. Po čtvrt hodině vedlo po gólech Patrika Poulíčka a Daniela Rákose 2:0, ještě do první přestávky přidal třetí branku Roman Červenka a na startu třetí části svým prvním extraligovým gólem uzavíral na 4:0 Jakub Lichtag.

„Nezbylo nám nic, než odvrátit zrak a pokračovat s plnou koncentrací na zápas. Museli jsme se všichni navzájem trochu uklidnit, ale asi nikdo nemohl čekat jinou reakci (na faul Pláňka),“ líčil útočník Poulíček.

Potyčka ve třetím zápase semifinále mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Ani on v podstatě vůbec neřešil zápas. Myslel na kamaráda v nemocnici. Sedlák je už třetím hráčem, o kterého Dynamo během semifinále přišlo. Zranění jsou ještě Lukáš Radil a Jasper Weatherby, ani u jednoho se návrat do hry nedá příliš očekávat.

„Je to prostě klasické play off. Spousta hráčů hraje s nějakými bolístkami, naše zranění jsou bohužel celkem fatální, ale je na nás, abychom všechny nahradili a uplatnili šíři našeho kádru,“ burcoval Poulíček.