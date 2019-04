Flaška na brance vyskočila, popsal euforii po gólu Plášek z Komety

Osmnáctiletý Karel Plášek v této sezoně gólů nedal moc. Ale když už se za Kometu v nejvyšší soutěži trefil, vždy to bylo něco památného.

První extraligová trefa v životě: vítězný zásah na 2:1 v 60. minutě reprízy finále s Třincem.

Druhá extraligová trefa v životě: gól Spartě po nahrávce od Tomáše Plekance při debutu bývalé hvězdy Montrealu za Kometu.

Třetí extraligová trefa v životě: výhra v prodloužení čtvrtého semifinále.

„Tenhle gól je zase tím nejcennějším v kariéře,“ pousmál se Plášek, účastník letošního mistrovství světa do 20 let.

Pomohl mu k němu Martin Erat tím, že důrazem na hraně faulu holí vydoloval puk ze souboje v rohu po levici brněnského brankáře Marka Čiliaka, a pak i Jakub Orsava, který Eratův pas posunul kolmo dopředu. Do míst mezi liberecké obránce, kudy Plášek pelášil sám na branku.

„Chtěl jsem mu to dát líp, ale puk mi přeskakoval hokejku. Přihrávka neměla takový důraz, prošla se štěstím,“ přiznal Orsava s úsměvem. „Asi to tak mělo být.“

Ale vyprávějte osmnáctiletému bažantovi, který právě zařídil srovnání semifinále extraligy na 2:2 na zápasy, o nějakých mouchách.

Euforie z velké události zahladila konkrétní body celé akce do jednoho dokonalého celku.

„Orsi mi dal nádhernou žabičku,“ vyprávěl Plášek novinářům. „Jel jsem sám na bránu a naštěstí jsem to prostřelil. První moje myšlenka byla trochu jiná, ale když jsem viděl, že puk skáče, tak jsem střílel. Spadlo to tam.“

Shodou okolností byl Plášek posledním hráčem, který mohl rozhodnout zápas v normální hrací době. Krátce po vyrovnání Komety na 2:2 stál v ideální střelecké pozici proti Willovi, ale netrefil dobře. „Věděl jsem, že jsem šance měl. Mrzelo mě to, ale šel jsem štěstíčku dál naproti,“ řekl.

Stejně tak šlapala za srovnáním série Kometa. Polovinu zápasu nebyla ve své kůži, Liberec dvakrát vedl, až v polovině poslední třetiny vyrovnal Tomáš Bartejs.

Předcházel tomu proslov Martina Zaťoviče v brněnské šatně před třetí třetinou.

„Prohrávali jsme, potřebovali jsme vyrovnat, něco jsme si k tomu řekli. Zaťa si k tomu vzal slovo, něco nám tam řekl, a evidentně to pomohlo,“ popsal dění Orsava. Co Zaťovič povídal? „Zůstává to v šatně,“ ujistil jeho spoluhráč.

Domluva zabrala, Bartejs srovnal a domácí ještě mohli strhnout vedení na svoji stranu.

Rozpoutala se vřava. Fanoušci byli na nohou, bitva gradovala.

„Nepřipouštěli jsme si, že jsme pod tlakem. Liberec byl se dvěma výhrami v polovině série, chybí mu k postupu dva zápasy. Šli jsme do toho s čistou hlavou, odvážně,“ řekl Plášek.

Každá odvaha ale měla i pro něho svoje meze v prodloužení, kdy šlo buď o vyrovnání série nebo o liberecký mečbol. „Dopředu jsem vyrazil jenom proto, že jsem si byl jistý, že puk máme pod kontrolou. Jinak bych neriskoval,“ přiznal mladý útočník. „Takhle jsem věděl, že si to můžu dovolit, a valil jsem tam.“

Ránu pak ze sóla poslal tak těsně pod horní tyčku, že puk narazil uvnitř do brankové konstrukce a zase vyletěl ven. Hráči Komety se už radovali na ledě (a ti liberečtí naštvaně kousali porážku), když hlasatel oznámil, že se prohlíží záznam hry.

Byl gól?

„Samozřejmě že byl. Viděl jsem, jak z horní síťky vyletěla flaška s pitím. A taky jsem věděl, kam střílím,“ řekl Plášek suverénně.

Jeho otec, bývalý dlouholetý extraligový hokejista, sledoval jeho počin na dálku. V sezoně bývá v Brně na zápasech hostem, ale včera chyběl.

Že by signál, aby z pověrčivosti na Kometu už nezavítal?

„To ne, já jsem vždycky rád, když se tady objeví,“ usmíval se hrdina večera.