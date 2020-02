Kladenský Vampola po šesté prohře za sebou: Věřím, že finiš zvládneme

„Než jsme dostali první gól, byli jsme lepší,“ řekl kladenský útočník Petr Vampola. „Je škoda, že jsme nedali nějakou branku, zápas by byl jiný. Domácí nám jednou ujeli a hned vedli a my jsme pak samozřejmě byli trochu pod tlakem. Šli jsme do toho, ale gólman Vítkovic (Miroslav Svoboda) chytal výborně.“

Byl rozhodující moment za stavu 1:0 na konci druhé třetiny, kdy jste jeli tři na jednoho a vítkovický brankář Svoboda vyrazil Melkovu střelu do odkryté branky?

Než jsme dostali gól, měli jsme více ze hry. Měli jsme šance i nenápadné akce, které mohly skončit gólem. Jejich brankář ale chytal výborně. Možná rozhodlo i tohle, protože, pokud bychom srovnali na 1:1, zápas by byl otevřený. Bohužel jsme gól nedali a prohráli.

Bylo náročné připravit se na Vítkovice, které v poslední době hodně obměnily sestavu?

Nevím, jak ostatní kluci, ale já jdu do každého zápasu na sto deset procent. Je před námi posledních devět kol a je jedno, kdo proti nám stojí. Pořád máme vše ve svých rukách, pořád máme náskok a musíme bojovat. Nechat tam srdíčko, což se nám pak může vrátit.

Náskok na poslední Pardubice už ale máte jen šestibodový... Bude finiš psychicky hodně náročný?

Pořád je to jen hokej. Všichni ho hrajeme celý život a z tohohle se nemůžeme… (zamyslel se). Jak to říct slušně… Prostě pos.... Hráči, kteří mají zkušenosti, musí tým strhnout a ostatní se musejí přidat. Chci Kladnu co nejvíce pomoct a osobně věřím, že to dopadne dobře. Na konec sezony se dobře připravíme a společně s fanoušky ho zvládneme a extraligu udržíme.

Kde jste ztratili herní a především výsledkovou pohodu?

Nevím. Nechci mluvit za ostatní, ale na kluky, kteří toho nemají moc odehráno a jsou v extralize třeba první sezonu, je to tlak. Možná to mají trochu v hlavách a nejsou takoví, jací by být měli. Teď je dobré, že máme reprezentační přestávku. Ta nám hodně pomůže. Odpočineme si, pořádně potrénujeme a přijdou zápasy, které musíme zvládnout.