Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Petr Bílek
  9:57
Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je hokejovým švihákem lázeňským, o kterého se nejspíš v blízké budoucnosti strhne rvačka.
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Petr Tomek, útočník Energie. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
Karlovarský útočník Petr Tomek pálí na třineckou branku.
Třinecký Martin Marinčin (vlevo) a karlovarský Petr Tomek v souboji u mantinelu
11 fotografií

„Na NHL, můj velký sen, se snažím nemyslet. Mám ještě dva roky čas na to, abych o té cestě uvažoval. Musím pracovat pořád stejně, ne-li víc, abych se tam dostal,“ povídá uvědoměle rodák z Třebíče.

Do nejvyšší soutěže vpadl jako nikdo v poválečných dějinách. Hokejový historik Tomáš Kučera vypátral, že v 16 letech na tom byl jediný hráč lépe: v ročníku 1937/38 sportovní obojživelník, legendární Jaroslav Drobný, pozdější hokejový mistr světa a vítěz tenisového Wimbledonu i Roland Garros. Za prvních pět zápasů nasázel devět gólů za ČLTK.

Tomkův účet? Prvních šest utkání, pět branek. A chvála ho zalila jako vodopád.

„Pořád mi říkají, ať mi nestoupne sláva do hlavy. Nejčastěji táta a trenéři, pod kterými jsem prošel v dorostu a juniorce. Ale já myslím, že jsem odmala vychovaný tak, abych zůstal pokorný. Doufám, že to je vidět,“ nevěří, že by ho raketový start do extraligové kariéry proměnil v primadonu.

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Jeho příjmení se dostalo do titulků, experti ho vynášejí do nebes, ale ani to studenta sportovního gymnázia nerozhází. „Jeden článek jsem si přečetl, další mi poslal táta, pak už jsem je nevnímal. Ani mě to nebaví číst,“ mávne rukou útočník s dorosteneckým košíkem na helmě.

Když se poprvé sklouzl na extraligovém ledě, bylo mu 16 let, 10 měsíců a 18 dní. Jen o čtyři dny později oslavil své dva první góly proti Olomouci, vícebrankový večer nikdo mladší nezažil. Zatím poslední zásah zaznamenal na konci října, celkem má bilanci 29 zápasů, 8 gólů, 4 asistence. Ještě dluží týmovému pokladníkovi asi tři tisíce korun za své úspěšné entrée.

„Byl neskutečný pocit, že se mi start tak povedl. Pak moje forma trochu upadla, ale bylo jasné, že to nemohlo vydržet celou dobu. Hlavně, že se začalo dařit týmu.“

Na extraligovém ledě se, ač zelenáč, pohybuje jako mazák. I někteří spoluhráči žasli, že snad nejvyšší soutěž hraje už pět let. „Extraliga je o něco rychlejší než juniorská soutěž, víc fyzičtější. Ale měl jsem čest zahrát si za reprezentační dvacítku a extraliga je oproti ní zase mnohem pomalejší,“ srovnává Tomek. „Takhle mi to přišlo, protože v ní jsou mladí kluci. Extraliga je hodně zasystémovaná.“

Před hokejovými veličinami v čele s mistrem světa Ondřejem Beránkem se nerozklepal, když mezi ně poprvé vstoupil. Byť ze začátku našlapoval jen po špičkách.

Karlovarský Petr Tomek překonává sparťanského brankáře Jakuba Kováře.

„Ne že bych se styděl, ale v šatně jsem moc nechodil, nevyřvával jsem přes celou místnost. Sedl jsem si a koukal jsem se, co se děje,“ líčí. „Postupem času si vás kluci sami najdou a teď už je to v klidu. Rovnou mi řekli, ať jim nevykám, že to nemají rádi. Ale potkat je někde před půl rokem, tak bych jim samozřejmě vykal.“

Před necelými třemi roky se přesunul z brněnské Komety až do druhého koutu republiky. „Máma to moc neřeší, ale s tátou jsme se dozvěděli, že Karlovy Vary skvěle vychovávají mládež. Viz Kulich nebo Čihař. A že je možnost dostat v áčku šanci. Proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětluje junák svůj přestup. „Ale ani já nemohl tušit, že šance přijde už teď. Jsem rád už jen za to, jak se tu rozvíjím hokejově i chováním. Nebyl jsem raubíř, ale když má tady někdo chvilku nosánek nahoru, hned ho seknou.“

Jeho táta hokej válel v Rakousku, i jemu synek splnil vstupem do extraligy sen. „Jsem rád, že na mě může být pyšný. Nedělám to jen pro sebe, ale i pro svojí rodinu,“ tvrdí gymnazista, který právě po tátovi podědil přezdívku Pegas. „Ale netuším, proč ji dostal.“

Jeho rodiče ho podporují v kariéře, jak jen můžou. „Táta mi tady zařídil byt, kousek v centru. Když má možnost tu se mnou být, tak je tady. Má flexibilní práci, s mamkou vlastní firmu a jezdí na různé veletrhy stavět stánky,“ odhaluje Tomek rodinné zázemí. „Když tady táta není, jsem sám za sebe, ale zvládám to. Letos konečně začínám mít volnější odpoledne, tak poznávám město. Předtím jsem znal školu, zimák, byt. Karlovy Vary jsou krásné na žití.“

I termální vodu zkusil. Poprvé a zároveň naposledy. „Nechutná mi. Měl jsem ji jednou a trošku mě prohnala,“ směje se 177 cm vysoký útočník.

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Hlavně ale on prohání extraligové soupeře. Za zády má přitom olympijské vítěze Pavla Pateru a Davida Moravce jako trenéry. „Pan Patera je skvělý trenér i člověk. Už když jsem nastoupil v přípravě v Litvínově, vzal si mě stranou a řekl mi, ať se nebojím hrát. Jsem rád, že mě zakomponoval do sestavy,“ děkuje. „Nedokázal jsem si to představit, že takové legendy mě budou trénovat, teď jsem jim tak blízko! A já pro ně musím odvádět co nejlepší práci.“

Experti vnímají Tomka navzdory jeho věku už jako komplexního hráče s vysokou herní inteligencí, hračičku se střelou ne prudkou, ale skvěle umístěnou. „Potřebuju nabrat svalovou hmotu a trošku zrychlit hru. Rychlost bruslení je naopak moje přednost, nahrávky, týmová hra i střela. Když jsem hrál se stejně starými kluky, snažil jsem se být lídr, motivovat a vést mužstvo na ledě i mimo něj,“ charakterizoval se supertalent, který si našel vzor v hvězdném Connoru McDavidovi.

V zámoří se mohl už na přelomu roku blýsknout také, jenže do závěrečné nominace české dvacítky pro mistrovství světa se neprobil. „Rozhodnutí, kdo na turnaj pojede a kdo ne, je plně na trenérech a všichni ho musíme respektovat,“ neskuhrá karlovarský objev. „Já budu dál pracovat a dělat vše pro to, abych se na turnaj podíval příští rok.“

Na křídlech Pegase by to vyjít mohlo.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

