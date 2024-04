Z náhradníka až do přesilovky. Je to až neuvěřitelné, míní třinecký Šenkeřík

Manželka se synem, rodiče, tchán. Šenkeřík měl při sobotním domácím zápase extraligového finále mezi diváky nejbližší příbuzné i kamarády.

„Manželka byla ve skyboxu s malým, ale ta podle mě neviděla ještě ani třetinu. Syn má rok a půl, to je divočina,“ usmívá se..

Před sezonou se vůbec nenadál, že by si zahrál finále.

Začal ji v Banské Bystrici, odkud se přesunul do partnerského klubu Třince, do prvoligového Frýdku-Místku. A z něj si ho v závěru základní části stáhli třinečtí trenéři.

V play off naskočil až do pátého čtvrtfinále s Českými Budějovicemi. Ale od druhého semifinále s pražskou Spartou už v sestavě nechyběl. V sobotním finálovém duelu s Pardubicemi (4:3) si připsal i první bod, když asistoval u prvního gólu Marka Daňa.

„V klubu mě přijali super, takže se důvěru snažím týmu vracet,“ popisuje.

Třinec je pro něj sedmým klubem, za který v extralize nastoupil. Minulé dvě sezony hrál v Českých Budějovicích.

„Proti Třinci se vždycky hrálo špatně. A věřím, že teď tomu tak je i v případě našich soupeřů,“ podotkl obránce. „Když děláme, co máme, má to protivník těžší. Budeme se toho držet i dál.“

Pardubický útočník Richard Pánik trefil hokejkou do obličeje třineckého protihráče Petra Šenkeříka, který padá na led.

Stihl poznat, v čem je kouzlo třinecké šatny, celého mužstva?

„Ano. Je to o týmovosti. V play off to je nejvíc vidět. Každý hrabe i za druhého. Když se někomu něco nepodaří, další ho zastoupí. Všechno je takové soudržné. Fakt skvělé, super parta lidí.“

Připustil, že do týmu přišel s tím, že mu bylo jedno, na jaké pozici bude. „Hlavně jsme byl rád, že jsme tady,“ přiznal. „Jestli dostanu tři, pět, patnáct minut, tak se je pokaždé snažím odmakat naplno. Pokud dostanu větší roli, snažím se toho využít ve prospěch mužstva.“

Leč po tom, co jsou na marodce klíčoví obránce Jakub Jeřábek a Martin Marinčin, role hráčů se přece jen posouvají.

„Jo, jo,“ smál se Šenkeřík. „Začal jsem jako osmý bek, pak jsem byl sedmý. Kluci se bohužel zranili, ale tým je tak soudržný, že opravdu může každý zaskočit za každého. Kuro (Kurovský) zaskočil za Růžu (Růžičku) a hned dal góla. Je to o tom, že každý musí na ledě dělat svoji práci. A když si ji dělá, tak jde všechno dobře a můžeme mít dobrý výsledek.“

Šenkeřík se už probil i do přesilovkové formace Ocelářů.

„To je to, o čem jsme se bavili. Přesilovky jsem ale vždy hrával, tady byla situace jiná, takže jsem přijal roli, kterou jsem dostal. To znamená – hrát jednoduše, bránit, dobře rozehrát. Teď jsem měl příležitost hrát i přesilovku, tak jsme si k tomu s klukama něco řekli a šli do toho.“