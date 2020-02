Musíme pokrýt brejky Vítkovic, velí pardubický kouč Mikeska

Snad je to důkaz, že ve zbývajících kolech na ledě za Dynamo „vypustí duši“. Po nedávném podpisu útočníka Michala Vondrky připojili svoje autogramy pod nové kontrakty také gólman Pavel Kantor a další forvard Vladimír Svačina; pokud však má letošní extraligová anabáze dobře dopadnout, musejí především se spoluhráči zvládnout dnešní utkání v Ostravě.



Před záchranářským střetnutím s tamějšími Vítkovicemi nechtěl realizační tým Dynama nic podcenit, mužstvo tudíž do města na pomezí Moravy a Slezska odcestovalo už ve čtvrtek.

„Nevíme, jak bude vypadat doprava, tak abychom se někde nezadrhli,“ vysvětlil již dříve pardubický asistent Michal Mikeska. „Zadruhé je dobré, když mají hráči v den zápasu svůj režim. Nasnídají se, věnují tréninku, po obědě si jdou lehnout... Nemají žádná jiná rozptýlení a povinnosti. A soustředí se jen na utkání,“ pokračoval.

ONLINE: Vítkovice vs. Pardubice podrobná reportáž od 17:30

Tým potřebuje protrhnout sérii nezdarů, kterou zatím s Vítkovicemi měl. Ze tří zápasů uhrál jen bod za listopadovou prohru 2:3 na nájezdy. Podle Mikesky představují největší nebezpečí vítkovické brejky.



„Tak jako jsme od nich inkasovali z brejků tady, když jsme se nevrátili a nerozebrali si hráče, a oni to potrestali, hrozí to samé i v Ostravě,“ řekl trenér. „Vítkovice nedávají góly, ale taky je nedostávají. Dvakrát teď vyhrály s nulou. Bude to o jedné trefě, o jedné přesilovce. Nesmíme dělat fauly, a naopak musíme střílet, dorážet a tečovat. Bude to doslova o bramboře,“ mínil.