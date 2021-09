Ukázal se charakter týmu, těšilo pardubického kouče Krále po obratu

V poslední části se však znovu projevila skutečná síla a vůle nově vzniklého pardubického týmu, třemi góly během deseti minut otočil skóre a získal druhou výhru v letošním ročníku. Boleslav prohrála 3:4.

„Obrat je super hlavně pro tým, ukázali jsme charakter. Těžko říct, jestli Boleslavi došly síly, nevím. Od nás byla třetí třetina přesně taková, jakou bychom si představovali,“ chválil Dynamo na pozápasové tiskové konferenci jeho trenér Richard Král.

Výhru Pardubic řídili dvougóloví střelci Matej Paulovič s Davidem Ciencialou, Paulovič otevřel skóre už po osmatřiceti vteřinách hry, kdy jej před prázdnou brankou našel Jan Košťálek. Boleslav pak ale zásluhou Ondřeje Najmana, Jakuba Kotaly a Pavla Kousala navýšila skóre na zmíněných 3:1. „Rychlý gól nám paradoxně ublížil, protože nás spíše uspal,“ přemítal Král.

Středočeši však v tlaku nevydrželi. Začali propadávat v obraně, čehož pardubičtí útočníci třikrát dokonale využili.

Dynamo tak zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních deset let. Přesně po takové době se mu totiž podařilo zvítězit v prvních dvou utkáních nové sezony. Porážce Boleslavi předcházel právě výše uvedený páteční dominantní výkon proti Plzni.

„Od Frodlika až po poslední levé křídlo podali všichni skvělý výkon,“ chválil svěřence po Plzni Král.

Úřadovaly především nové posily. První gól za Dynamo si připsal Slovák Marek Hecl, tři asistence si zase připravil produktivní Cienciala, který tak po dvou zápasech v pardubickém dresu má na kontě již pět bodů, a pozadu nezůstal ani novic Robert Říčka. Ten Západočechům vstřelil dva góly.

„Sešlo se to výborně, v předchozích letech jsem to měl často naopak. Sypal jsem to tam v přípravě a v sezoně jsem pak deset dvanáct zápasů na gól čekal. Je potřeba zůstat v klidu, máme mužstvo postavené na to, abychom si vytvářeli dostatek šancí, a ty góly potom přijdou. Dalo by se říct, že proti Plzni to byl start snů, suprově nás podržel i gólman,“ chválil Říčka explzeňského gólmana Dominika Frodla, který bezchybný výkon Dynama zastřešil čistým kontem hned v prvním utkání v pardubickém dresu.

„Co víc si přát? Čisté konto je jen třešnička na dortu, ale nebudu říkat, že mě to netěší. Hlavní jsou tři body, ukázali jsme, že na to máme,“ těšilo Frodla, jenž se z úcty ke svému bývalému týmu neúčastnil pozápasové děkovačky s fanoušky. Už zítra Pardubice čeká další zápas, před kamerami České televize je doma od 17.20 prověří Sparta.