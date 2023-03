Hvězdy nepřišly do Pardubic prohrávat. V play off je čas ukázat sílu

Proto budí rozpaky pohled na závěr základní části v podání pardubických hokejistů. Dynamo ztratilo poslední čtyři utkání v řadě, „jen“ o čtyři méně, než tomu bylo v taktéž zlém závěru loňské sezony. Bude se opakovat stejný scénář? Přenesou si Východočeši špatnou vlnu i do první série play off a znovu pojedou na dovolenou mezi prvními?

MF DNES nabízí zhodnocení základní části i výhled do bojů o titul. Sami hráči upozorňují na to, že play off mód nepůjde zapnout jen tím, že si to řeknou mezi sebou v kabině před dopoledním tréninkem. V případě pardubického kádru by však člověk na „zázračné tlačítko“ snad věřit i mohl.

Hráči jako Zohorna, Radil, Hyka, Will a další nepřišli prohrávat. Minimálně ne v rozhodující fázi sezony. Už v květnu při podpisu smluv si jistě všichni malovali, jak budou v dubnu s fanoušky řádit na náměstí. Stát se to nemusí, ale může, Dynamo je pořád jedním z největších favoritů. Až na závěr to dokazovalo během dlouhodobé fáze extraligy, kterou proplulo víceméně bez výkyvů.

Soupeře pro čtvrtfinále se Pardubice dozvědí nejpozději v úterý 14. března, kdy jsou na programu případné páté zápasy předkola.

Konstantně většinu soupeřů přehrávalo. Včetně zápasů v prodloužení prohrálo patnáct utkání, což je o jedno méně než loňský vítěz základní části z Hradce či o čtyři méně než pozdější třinecký mistr. Přitom v celé řadě zápasů se mohlo zdát, že i když Dynamo zvítězilo, pořád tak nějak nehrálo naplno.

První větší zádrhel znamenají až poslední čtyři prohry. K tomu se nabízí jednoduché vysvětlení. Už někdy od půli ledna bylo zřejmé, že Pardubice v základní části zvítězí, nějakých patnáct zápasů jim víceméně o nic nešlo. Ve hře bylo překonání pár rekordů, ale to se řešilo spíš v médiích než v kabině. Dynamu zkrátka došla motivace, což po jednom z posledních zápasů připustil i pardubický kapitán Patrik Poulíček. „Mohlo se to stát,“ říkal útočník poté, co Dynamo přebralo pohár pro vítěze základní části.

Po neúspěšném utkání s Kometou (1:3) byl jedním z řečníků v pardubické šatně. Snažil se tým nakopnout do zbytku sezony. V devětadvaceti letech stále čeká na průlomové zahraniční angažmá, celou dosavadní kariéru věnoval Pardubicím, kde prožil ty nejhorší roky klubu. Ani on si nebude chtít nechat utéct jedinečnou šanci sáhnout si na mistrovský pohár. V play off nechá na ledě všechno.

Ve výčtu největších pardubických lídrů uvedených výše záměrně chybí ještě jedno jméno: Lukáš Sedlák. Hvězda z NHL, které stačilo čtyřiadvacet zápasů v základní části na to, aby ukázal, kdo je v extralize nejlepším hráčem. V tempu z nejslavnější ligy světa nepolevil, zablokuje střelu soupeře a o pár vteřin později dojíždí zdánlivé zakázané uvolnění na druhé straně hřiště. A ani on možná ještě není na vrcholu. Když v play off (a to nejen Sedlák) dokáže udržet na uzdě emoce, bude pro soupeře daleko nepříjemnější. Dalším takovým žolíkem může být i Daniel Rákos číhající na svou šanci v rezervě. Přesně nějaký takový „otrava“ loni v play off Dynamu chyběl. Letos nemusí.

A ještě poslední jméno. Celou partu zaštiťuje Radim Rulík. Přísný kouč, který od začátku sezony mete ze stolu jakýkoli dotaz na rekord nebo na titul. Tlak si uvědomuje, ale hráče jím dosud nezatěžoval. V půlce března začne.

První čtvrtfinále Dynamo hraje v pátek 17. Ať to bude proti komukoliv, půjde po poháru.