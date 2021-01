Hokejoví útočníci Mandát a Blümel budou pokračovat v Pardubicích

„Podařilo se nám udržet dva klíčové hráče naší ofenzivy. Honza Mandát po svém příchodu z Jihlavy skvěle zapadl do kabiny i celé organizace. Je jednou z vůdčích osobností a věřím, že se jeho potenciál bude ještě více zúročovat a pomůže nám k úspěchu,“ uvedl sportovní manažer Dušan Salfický na adresu pětadvacetiletého útočníka, který v Pardubicích působí třetí sezonu.

Salfický věří, že oporou bude v příštích letech i Blümel. „Matěj roste ve skvělého hokejistu. Má všechno ještě před sebou. Věřím, že se stane stabilním členem nejen našeho kádru, ale i reprezentace,“ řekl sportovní manažer. Dvacetiletý Blümel je odchovancem Pardubic, do Dynama se vrátil před začátkem minulé sezony ze zámoří.

Mandát v této sezoně odehrál za Pardubice 26 zápasů, ve kterých vstřelil osm branek a přidal čtyři asistence. S Blümelem a Patrikem Poulíčkem se dělí o pozici nejlepšího střelce týmu.

„Jsem nadšený, nic jiného jsem ani neřešil, chtěl jsem tady zůstat. Jsem moc rád, že jsme se domluvili na víceleté smlouvě,“ řekl Mandát, který je zástupcem kapitána. „Myslím si, že to mám v sobě, že jsem přirozený lídr. Vím, že jsou u nás větší jména, větší ikony, ale připadá mi, že to všichni berou a jsem za to moc rád. Je to velká pocta být v klubu s takovým věhlasem asistentem kapitána,“ prohlásil.

Mezi klíčové postavy Dynama se postupně zařazuje i Blümel, jenž v sezoně nasbíral 18 bodů a v kanadském bodování týmu je třetí. „Jsem moc rád, že můžu zůstat. Jsem tu doma, mám všechno blízko, klub mám rád a vyrůstal jsem tady. Dynamo prošlo obměnou a všichni vidíme, že je to změna k lepšímu a klub má vizi. Moc mě těší, že tu zůstávám,“ uvedl Blümel.

Bývalý juniorský reprezentant, který si stejně jako Mandát v prosinci v Moskvě připsal premiérový start za seniorský národní tým, věří, že si výkony v Pardubicích řekne o angažmá v NHL. V roce 2019 jej draftoval Edmonton. „Chtěl bych se dál zlepšovat a vyvíjet. Mým cílem je zabojovat o smlouvu v Edmontonu. Uvidíme, jestli se mi to podaří,“ dodal Blümel.