Kolářův bravurní záskok. Po zimě taky umíte v létě plavat, vtipkoval pardubický bek

Osmatřicetiletý veterán přidá již svůj letošní třetí extraligový start, poslední dva odehrál s naprostou bravurou. Jako by pardubické áčko nikdy neopustil. „Na kole taky nezapomenete jezdit,“ usmíval se Kolář a ve vtipech pokračoval. „Jsem tady už dlouho, tak to znám. Když v zimě neplavete a pak jedete v létě na dovolenou, tak taky skočíte do vody a jde vám to.“

Kolář má totiž od letošního ročníku podepsanou smlouvu do první ligy v pardubickém „béčku“, do prvního týmu přišel jen na krátkodobou výpomoc kvůli marodce v obraně. Poprvé naskočil do derby (7:1), v úterý pak proti Vítkovicím (6:1). „Užívám si to. Extraligovou kapitolu už jsem uzavřel a nečekal jsem, že bych se tady ještě objevil, protože je v týmu spousta mladých kluků, kteří si zaslouží svoje místo a potřebují hrát, aby měl klub na čem stavět do budoucna. Pár obránců je ale zraněných a přišla na mě řada,“ byl na jednu stranu rád Kolář.

Pokaždé byl ve druhém obranném páru s Michalem Hrádkem jedním z nejvytíženějších beků a v zápase s Vítkovicemi navíc přidal dvě parádní asistence. Obzvlášť ta Danielu Herčíkovi na gól do prázdné brány stála za to.

„Bylo to vlastně jednoduché. Dělali jsme dobré věci a díky tomu pak tyhle šance přicházejí. Taky nám prospělo, že jsme, stejně jako proti Hradci, dali dva rychlé góly. To takhle kvalitnímu týmu fakt hodně pomůže,“ přemítal Kolář.

Trochu sobecky teď po dobrých výkonech přece jen trochu pokukuje po delším setrvání v „áčku“, nicméně, jak již sám naznačil, je se svou aktuální pozicí smířený.

„Samozřejmě budu rád za každý další zápas v extralize a bylo by moc hezké odehrát tady dalších pár sezon, ale já jsem fakt spokojený. Když už v prvním týmu šanci nedostanu, tak se vrátím do super party, kterou máme o patro níž,“ přijal Kolář.

I tam koneckonců může nastupovat vedle svého dvorního parťáka Michala Hrádka, kterého si v podstatě vychoval pro velký hokej.

„Jsou to tak čtyři roky, co jsme spolu začali hrát. Máme mezi sebou dobrý vztah, ostatně jako i s dalšími beky tady v týmu. Z toho potom těžíte i na ledě, protože s kamarády se vždycky hraje nejlépe,“ těšilo prošedivělého matadora.