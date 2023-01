Sedlo si to od prvního tréninku, chválí Cienciala parťáky z útoku

Není divu, že potom 27letý hokejista spokojeně vykládal, jak si souhru s výše uvedenými parťáky užívá.

„Sedlo si to od prvního tréninku, takže jsem o tom ani nepřemýšlel. Je to radost. Kluci jsou nesmírně šikovní a silní na puku. U Lukáše je poznat, že přišel z NHL, všechno dělá v neskutečné rychlosti. Z toho v útočné třetině těžíme, chemie mezi námi je. A když mám kotouč já, tak je oba vždycky vidím — to je přesně to, co potřebuju,“ líčil borec s přezdívkou „Činel“.

Ač Dynamo vládne extraligové tabulce, v počtu branek v početních výhodách je paradoxně nejhorší, a ani ta poslední v Ciencialově podání, v pořadí patnáctá, na tom nic nezměnila. Že jsou Východočeši o něco lepší v procentuální úspěšnosti využití (10. s 16,85 %), je v tom kontextu chabá útěcha.

„Před Budějovicemi jsme přesilovky dost probírali, měli jsme na to zaměřený trénink. Nejdou nám — ale taky jich poslední dobou nemáme moc. Obyčejně tak jednu dvě za zápas,“ upozornil Cienciala. „Když se vám jedna nepovede, v té druhé se snažíte hlavně střílet na bránu, a to nemusí být to pravé. Těší nás aspoň ten jeden gól. Myslím, že se v přesilovkách zvedneme a že to bude dobré,“ věřil.

Každopádně i jeden z koučů Dynama Richard Král si na pozápasové tiskovce posteskl, že koncovka mužstvo trápí obecně. Proti českobudějovickému Motoru skutečně „zazdilo“ mraky tutových příležitostí a kdyby vsítilo osm gólů místo čtyř, nikdo by se nemohl moc divit. „Jsou to trošku smolné situace, ale vyhráli jsme, takže nás to nemusí mrzet. Na někom leží deka. Třeba Adam Musil dá přes celé kluziště tyčku do prázdné, i když bych mu ten gól hrozně přál. Musíte se přes to přenést a zlomit to,“ řekl Cienciala.

Vyzrát na pech v zakončení by se hráčům Dynama velice hodilo už zítra, kdy budou od 17.20 hájit první příčku na ledě druhých Vítkovic. Kluby od sebe dělí jen bod.

„Vítkovice letos mají parádní tým, dobře složený. Už loni a předloni se proti nim hrálo těžce. Trenér Miloš Holaň tam nastavil systém, který dodržují. Mají osobnosti jako Mueller a Bukarts, k tomu velké silné beky. Myslím, že to bude pěkný hokej, ve Vítkách je to super. Diváci v Ostravě chodí, bude i slušná kulisa,“ mínil Cienciala.