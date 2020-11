ONLINE: Pardubice hostí v předehrávce Hradec. Potvrdí předchozí výhru?

Dynamo dosáhlo v úterý proti Brnu (2:1) poprvé na plný tříbodový zisk, tým Mountfieldu střídá v posledních zápasech pravidelně vítězství a porážky. Během minulého ročníku nedokázal ani jeden ze soupeřů dosáhnout v derby na body v domácím prostředí.

Pardubičtí v duelu s Kometou zabrali po sérii šesti porážek. „Derby se bude hrát bez diváků, bude mu chybět náboj, který dodávají fanoušci. Nemáme jednoduchý los, musíme hrát naplno proti kterémukoliv soupeři. Můžeme i prohrát, ale musíme udělat vše pro výhru. Na Mountfield se připravíme, jak nejlépe budeme umět. Věřím, že kluci se opět vydají a udělají vše pro to, aby nám přibyla i druhá výhra,“ řekl pardubický kouč Milan Razým.

Královéhradečtí naposledy selhali herně i střelecky doma s Karlovými Vary. „Čeká nás derby, ale my se musíme podívat hlavně sami na sebe, abychom předváděli naši hru a hráli, co my chceme. Budeme se snažit poslední neúspěch odčinit, půjdeme do toho úplně naplno. Chceme získat všechny tři body a zase vyhrát,“ prohlásil odhodlaně hradecký útočník Jakub Orsava.