Pánové, věk nezastavíte. Olomouci stárnou beci, okysličení je v nedohlednu

V úterním zápase s Hradcem Králové (6:2) se ovšem Ondrušek zranil, což je pro Hanáky tuze špatná zpráva, když povážíte, že v uplynulých třech sezonách vynechal ze 171 možných zápasů jenom sedm. V letošní sezoně zároveň zablokoval nejvíc střel z celého týmu.

Problém je i to, že okysličení a omlazení obranné řady kohoutů dlouhodobě nepřichází. Je příliš zkratkovité hledat v tom souvislosti, ale Mora měla po třiceti kolech výsledkově nejhorší sezonu od ročníku 2019/20 a po páteční prohře na půdě posledního Liberce (1:4) má také s 67 inkasovanými góly druhou nejhorší defenzivu na kluzištích soupeřů napříč soutěží.

Hokejový statistik Jiří Vítek na sociální síti X vypozoroval, že Olomouc má v letošní sezoně průměrně dvanáctou nejstarší sestavu napříč celou čtrnáctičlennou soutěží. Kdyby se počítali jen obránci, je Mora desátá.

I z tohoto pohledu je zajímavé, že perspektivní beky si v Olomouci dlouhodobě příliš nehýčkají.

Talent Tomáš Galvas, čerstvý medailista z mistrovství světa do 20 let, utekl v sedmnácti kvůli nedostatku příležitostí do Liberce, kometu loňské sezony Jakuba Sirotu (26) zase trenéři tlumí v kreativitě, protože přílišná invence nezapadá do zarputilého herního stylu Hanáků. Sirota se navíc netají tím, že by rád zkusil jiné angažmá, a lze očekávat, že už v létě změní dres.

A když před sezonou přišel ze Slovenska 25letý Marek Korenčík, ještě před Vánoci si balil kufry zpátky. Fanoušci kohoutů tento krok moc nechápali. V sestavě trenéři upřednostňovali třicátníky, třebaže Korenčík, který dříve působil v NCAA, Slovanu Bratislava a taky se mihl ve slovenské seniorské reprezentaci, nevypadal na ledě o nic hůř než ostatní beci v týmu. Přesto se v jednom zápase Korenčík málokdy dostal přes třináct minut na ledě.

Slovenský hokejista Marek Korenčík poskytuje rozhovor při jízdě na rotopedu.

Dokonce si kvůli malému vytížení střihnul i jeden start v prvoligové Jihlavě. A když v říjnu zamířil 38letý obránce Švrček na měsíční hostování do Brna a zdálo se, že by se Korenčík mohl v sestavě Hanáků posunout výše, nestalo se. Po Švrčkově návratu se s plechárnou loučil.

„Ani bych neřekl, že odešel kvůli sportovní výkonnosti. Myslím, že tím, že jsme měli dost obránců, to vyplynulo ze vzájemné konverzace a diskuse, aby hrál a dostal se, třeba jinde, v hierarchii obránců na vyšší pozici. Šli jsme tímhle směrem i pro jeho dobro, aby zkrátka hrál a neseděl na střídačce,“ řekl ke Korenčíkově případu olomoucký asistent Róbert Petrovický.

A ve výčtu lze pokračovat. Jedenadvacetiletého Šimona Grocha pustila Olomouc v sezoně 2022/23 do slovenské extraligy, přestože v olomoucké juniorce byl jedním z nejproduktivnějších obránců a dvanáctkrát nastoupil také za extraligové áčko. V roce 2023 pak Groch odehrál za slovenskou reprezentaci do dvaceti let pět zápasů na juniorském mistrovství světa, zapsal v nich dvě asistence.

Čest výjimce, Adamu Rutarovi

Samostatnou kapitolou je pak starší, ale ostřílený a kvalitní bek Tomáš Dujsík, který na Hané povětšinou nastupoval v první formaci. V Olomouci chtěl zůstat, jenže když se ozvala Plzeň, generální manažer Fürst nechtěl ne o mnoho větší nabídku dorovnat, a tak se Dujsík odstěhoval za lepším, třebaže na Olomoucku stavěl dům.

Věkový průměr by v letošní sezoně snižoval i Alex Rašner. Loni odehrál v olomouckém dresu 44 zápasů, jenže v úterý se na olomoucké soupisce objevil poprvé po měsíční absenci.

„Alex onemocněl, chytly ho průdušky. Předtím byl zraněný, pak přišla nemoc. Dostal antibiotika, ale moc nezabrala, musel dostat silnější léky, aby se dal dohromady,“ ozřejmil Petrovický.

Zleva Jasper Weatherby z Liberce a Adam Rutar z Olomouce.

Za úspěšný projekt lze označit progres beka Adama Rutara (23), nejmladšího obránce na soupisce, který to po přestupu ze Šumperka v útlém věku dotáhl z olomouckého dorostu až do první formace v A týmu. Po hříchu jde o ojedinělý případ. V záloze mají Hanáci ještě 25letého Lukáše Mareše, defenzivní stálici prvoligové Jihlavy však povolali v aktuální sezoně jen dvakrát.

A byť Olomouc nemá nejhorší extraligovou defenzivu, pouze zkušeností a srdcem se výsledky dlouhodobě uhrávat nedají. Neřkuli, když po sezoně končí kapitánu Ondruškovi dlouholetý kontrakt, podobně na tom je i obětavý Švrček, který kolikrát vypadá, že by skočil do každé rány.

Jenže kromě obětavosti je v dnešním hokeji potřeba také kvalita a um. A tyto aspekty se u mladých hokejistů musí vypilovat. I z netvárného grafitu lze vytvořit diamant, ale pokud ho odhodíte, jistě nezbohatnete.